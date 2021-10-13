У Кременчуці затримали грабіжника

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12 жовтня, близько 22.00, охоронці порядку отримали повідомлення про грабіж на вулиці Правобережній. 29-річний містянин повідомив інспекторам, що невідомий відібрав у нього мобільний. Отримавши від потерпілого детальний опис нападника, екіпажі вирушили на його пошуки.

Як повідомили у пресслужбі поліції, через деякий час на вулиці Республіканській увагу копів привернув чоловік, схожий за описом, у якого під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили телефон, схожий на викрадений.

Заявник упізнав свою річ та 31-річного ймовірного грабіжника. Останній свою причетність до події не заперечував.

На місце прибули слідчі для встановлення усіх обставин.