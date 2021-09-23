Чотири дні у медикаментозному сні: як почувається однорічна кременчужанка, яка випала з 6 поверху

16 серпня однорічна кременчужанка Валерія випала з вікна 6 поверху на вулиці Генерала Манагарова, видавивши москітну сітку. Зараз дівчинку виписали з лікарні, вона вже бігає і така ж непосидюча, як і раніше. Проте цьому передувала реанімація та 4 дні у медикаментозному сні, а попереду ще пів року реабілітації. «ТелеграфЪ» поспілкувався з мамою малечі, Оксаною, яка розповіла, як лікарі врятували її донечку, а небайдужі люди допомогли зібрати кошти на лікування.
Аби застерегти інших батьків, Оксана згодилася розповісти, як все сталося.
Того дня Валерія дивилася мультфільми разом з батьком та старшим братом у залі, а мати пішла на кухню.
Між залою та кухнею є ще одна кімната. Родина зачиняє туди двері, щоб Валерія не змогла зайти, проте тоді вони залишилися відкритими. Зазвичай дитина йшла за матір'ю на кухню, але тут завернула в цю іншу кімнату. І саме в ній знаходилося вікно, яке стояло на провітрюванні, зі слабенькою ручкою.
Мати згадує, що у «швидкій» дочка плакала, але медики пояснили, що вона не у свідомості, а у стані ступора. У лікарні дитину ввели у штучний сон, аби у неї не сталося больового шоку. Коли маленьку Валерію привезли до реанімації, вона була у тяжкому стані.
27 вересня Валерію виписали з реанімації та перевели в травматологію, де їй ще продовжили лікування, а 3 вересня дівчинка була вже вдома. У лікарні вона провела 19 днів.
Як поділилася мати, її дочка знову бігає і така ж непосидюча, як і раніше:
Оксана каже, що лікування було дуже дороговартісне, і вона вдячна небайдужим, які збирали допомогу. Тепер у родини вистачить коштів і на реабілітацію. Маленьку кременчужанку чекають походи до лікарів, адже пів року вона стоятиме на обліку, поїздки на реабілітацію до санаторіїв. Але вона жива, і це головне. А поряд родина, яка її любить.
Валерія з родиною