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Невдовзі в Україні затвердять список професій, для яких щеплення стане обов'язковим

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 835 Коментарів: 5

 

Відповідне протокольне рішення прийняли 22 вересня на засідання Уряду

В Міністерстві  охорони здоров’я затвердять чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції.

До списку включать тих, хто працює в:

  • закладах освіти;
  • центральних органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;
  • місцевих державних адміністраціях. 

Відповідне протокольне рішення прийняли 22 вересня на засідання Уряду. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну.

- Перші пріоритетні групи, ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення - це медики, військові ЗСУ, структури МВС. Групи з третього етапу - освітяни та держслужбовці - ще не досягли такого результату охоплення. Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення, - коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

За оперативними даними станом на 19 вересня хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%. При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників служби екстреної медичної допомоги, 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС. 

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19
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Коментарі: 5

532
1
vortex:
Сьогодні, 08:33

Чувствуется как на глазах растет доверие к вакцинации...smile


12 2
3 578
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:52

Кабинет министров отменил условие о наличии 80% вакцинированного персонала для продолжения работы в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности для учреждений дошкольного образования и 1-4 классов заведений общего среднего образования.  

4 1
192
Marshall:
Сьогодні, 09:55

Конституція України

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.


2 0
20
dniprow:
Сьогодні, 10:03

а шо там раздают?!
оно хоть вштыривает?
первые две дозы бесплатно??


0 2
192
Marshall:
Сьогодні, 10:18

добавлю ещё:
В пункте 3 своей Резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию.
Мы же Европа, да?


1 0

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