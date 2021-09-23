Невдовзі в Україні затвердять список професій, для яких щеплення стане обов'язковим

В Міністерстві охорони здоров’я затвердять чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції.
До списку включать тих, хто працює в:
Відповідне протокольне рішення прийняли 22 вересня на засідання Уряду. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну.
За оперативними даними станом на 19 вересня хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%. При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників служби екстреної медичної допомоги, 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС.
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