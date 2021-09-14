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Топ новина, Кременчук

Біженців з Афганістану дійсно можуть розмістити в Кременчуці: питання розгляне Кабмін

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 202 Коментарів: 3

 

В даний момент на території Кременчуцької виправної колонії № 69 базується 81 десантна бригада ЗСУ
Останнім часом містом ширилися чутки, що на території Кременчуцької виправної колонії №69 можуть розмістити біженців з Афганістану. Як виявилося, така вірогідність дійсно є. За іномацією видання Depo.ua, зараз розглядають можливість розміщення біженців на території трьох в'язниць:

  • Чернігівської виправна колонії №44;

  • Черкаської виправної колонії №62;

  • Кременчуцької виправної колонії №69.

Ініціатором розміщення біженців у колоніях виступило Міністерство внутрішніх справ. Спочатку відомство запропонувало розмістити іноземців в Бучанській виправній колонії №85 та Ірпінському виправному центрі №132 на Київщині. Але ці приміщення не підійшли з низки причин, і Мін'юст запропонував альтернативу - три в'язниці, серед яких і кременчуцька.

Слід зазначити, що в даний момент на території Кременчуцької виправної колонії № 69 базується 81 десантна бригада ЗСУ. Питання щодо передислокації військових поки що не вирішене.

Остаточне рішення найближчим часом прийматиме Кабмін. Варто додати, що у своєму листі МВС запитувало про розміщення близько 5000 осіб.

1
Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: УНН
Теги: біженці Афганістан в'язниці
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Коментарі: 3

406
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 18:04

5000 - это десятки рейсов. За чей счет банкет? За чей счет содержание?


22 2
30
Doktor:
Сьогодні, 18:19

Оно нам надо? Европа плачет от этих беженцев - антисанитария, насилие, преступность...


23 2
1 273
hunter:
Сьогодні, 19:43

А есть какой то документ в Конституции,что мы вынуждено должны принимать беженцев из далеких стран?


10 1

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