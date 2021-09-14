Біженців з Афганістану дійсно можуть розмістити в Кременчуці: питання розгляне Кабмін

Ініціатором розміщення біженців у колоніях виступило Міністерство внутрішніх справ. Спочатку відомство запропонувало розмістити іноземців в Бучанській виправній колонії №85 та Ірпінському виправному центрі №132 на Київщині. Але ці приміщення не підійшли з низки причин, і Мін'юст запропонував альтернативу - три в'язниці, серед яких і кременчуцька.

Слід зазначити, що в даний момент на території Кременчуцької виправної колонії № 69 базується 81 десантна бригада ЗСУ. Питання щодо передислокації військових поки що не вирішене.

Остаточне рішення найближчим часом прийматиме Кабмін. Варто додати, що у своєму листі МВС запитувало про розміщення близько 5000 осіб.