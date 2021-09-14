Міграційна служба Полтавщини з 15 вересня змінить адреси надання адміністративних послуг

Управління Державної міграційної служби у Полтавській області повідомляє, що з 15 вересня адміністративні послуги надаватимуть:

Лубенський районний відділ (вул. Монастирська, 4-а, м. Лубни);

Полтавський районний відділ (вул. Олени Пчілки, 19-а, м. Полтава);

Кременчуцький районний відділ (проспект Свободи, 166, м. Кременчук).

Водночас Котелевський, Семенівський та Чорнухинський районні сектори припинять надавати адміністративні послуги. Такі зміни пов'язані з із введенням нової структури Управління ДМС у Полтавській області.

Управління та інші територіальні підрозділи Міграційної служби Полтавщини продовжать працювати без змін за звичайним графіком роботи.

Для отримання довідки чи консультації з питань роботи територіальних підрозділів можна скористатися телефоном «гарячої лінії»: (0532)60-89-69, або перейти на сторінку УДМС у соціальній мережі Facebook за посиланням.