Міграційна служба Полтавщини з 15 вересня змінить адреси надання адміністративних послуг

Тепер адміністративні послуги надаватимуть у Полтавському, Лубенському та Кременчуцькому відділеннях
Управління Державної міграційної служби у Полтавській області повідомляє, що з 15 вересня адміністративні послуги надаватимуть:
Водночас Котелевський, Семенівський та Чорнухинський районні сектори припинять надавати адміністративні послуги. Такі зміни пов'язані з із введенням нової структури Управління ДМС у Полтавській області.
Управління та інші територіальні підрозділи Міграційної служби Полтавщини продовжать працювати без змін за звичайним графіком роботи.
Для отримання довідки чи консультації з питань роботи територіальних підрозділів можна скористатися телефоном «гарячої лінії»: (0532)60-89-69, або перейти на сторінку УДМС у соціальній мережі Facebook за посиланням.
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