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Кременчук, Полтавщина

Міграційна служба Полтавщини з 15 вересня змінить адреси надання адміністративних послуг

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 360

 

Тепер адміністративні послуги надаватимуть у Полтавському, Лубенському та Кременчуцькому відділеннях

Управління Державної міграційної служби у Полтавській області повідомляє, що з 15 вересня адміністративні послуги надаватимуть:

  • Лубенський районний відділ (вул. Монастирська, 4-а, м. Лубни);
  • Полтавський районний відділ (вул. Олени Пчілки, 19-а, м. Полтава);
  • Кременчуцький районний відділ (проспект Свободи, 166, м. Кременчук).

Водночас Котелевський, Семенівський та Чорнухинський районні сектори припинять надавати адміністративні послуги. Такі зміни пов'язані з із введенням нової структури Управління ДМС у Полтавській області.

Управління та інші територіальні підрозділи Міграційної служби Полтавщини продовжать працювати без змін за звичайним графіком роботи.

Для отримання довідки чи консультації з питань роботи територіальних підрозділів можна скористатися телефоном «гарячої лінії»: (0532)60-89-69, або перейти на сторінку УДМС у соціальній мережі Facebook за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: УДМС адміністративні послуги
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