В Турцию по «бомжпакету»: как мы ночевали на отельных шезлонгах и пробовали автостоп

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Почти “Орел и решка” от ТЪ: как отдыхать на турецком берегу не по турпутевке, а “дикарем”.

В прошлом номере моя коллега рассказывала про отдых, который выбирают все нормальные туристы: c родным сердцу украинского туриста олл-инклюзивом и полным турпакетом. У нас получается почти “Орел и решка”: я отправляюсь в дикий отдых по Турции, с ночевками на пляжах и пятью городами за 4 дня.

Почему не all inclusive? Это вещь коварная. С одной стороны, за все уже уплачено, валяйся на отельном пляже, попивай коктейль. А с другой — попробуй оторваться от "кормушки" и отельного пляжа. Да и отель нередко находится в глубинке, из которой можно выбраться только с групповой экскурсией. Скукота. То ли дело "дикарем", с легким рюкзачком за плечами, без привязки к отельной "кормежке", городу и всяким благам. Турция идеально подходит для такого тревела: есть, что посмотреть, кроме "шведского стола". Мой маршрут за 4 дня: Бодрум-Акьяка-Фетхие-Олюдениз-Дальян-Мармарис-Бодрум. Вместе с перелетом ушло около 4 тыс грн.

Перелет в Турцию: $50 в два конца

Дело было так: подруга говорит, что есть билеты в Турцию по $50. В два конца. Вылет завтра, обратно через 4 дня. На сборы меньше суток, но пару вещей в рюкзак, который всегда готов, и мчимся в Борисполь.

Цена перелета смешная, потому что это чартер: самолёт, который летит под заказ туроператора. И если в салоне остаются свободные места, билеты распродают, чтобы не лететь "пустыми" и отбить себестоимость. В стоимость билета входит багаж в 23 кг и ручная кладь. Что нужно, чтобы полететь в Турцию самостоятельно, без нянек из турагентства?

Купить билет. Улететь чартером без путевки легко. В мессенджерах полно групп, где выбрасывают "горячие" предложения. Есть сайты, которые можно мониторить самостоятельно.

Сделать тест на ковид (ПЦР, антиген) или показать сертификат о вакцинации (смотрели только при регистрации в Борисполе)

Купить страховку с покрытием рисков Covid-19 (делается за 2 минуты онлайн, никто ее не спрашивал)

Купить страховку с покрытием рисков Covid-19 (делается за 2 минуты онлайн, никто ее не спрашивал) Заполнить анкету на сайте турецкого Минздрава чтобы получить HES-код. Обязательно скачайте pdf на телефон и покажите на стойке регистрации в аэропорту. Без этого не пустят на рейс. Кроме посадки на рейс код спросили один раз: при поселении в отель. На таможне не смотрели. Да там вообще ничего не спрашивали.

Почем жилье на Эгейском море

Летим в Бодрум: самый тусовочный курорт Турции, находится он на Эгейском море. Курорт не самый дешевый, а поездка была на конец июля, еще до разбушевавшихся пожаров. По турпакету самая дешёвая "тройка" стоила от 10 тыс грн "с носа". Стоимость номера в небольшом отеле типа гестхаус — от 30 евро за ночь. Для сравнения: стоимость аналогичного жилья в Анталии — от $10.

В Бодруме у нас случилась первая и единственная отельная ночевка. Небольшой гестхаус прямо на набережной, с видом на море и город. Конечно, не отель с бассейнами и ресторанами, но до пляжа 2 минуты и мы не на "выселках", а в центре ночных тусовок. Как раз ими город и знаменит. Веселая набережная, много музыки, кафешек, торговых лавок.

В небольшом и простеньком номере поместится холодильник, кондиционер, утюг для девочек, чтобы быть красивыми, дали белые тапочки. Естественно, своя ванная. И главная прелесть — везде бесплатный вайфай. Кухня — на этаже, а на крыше — панорама с видом на море и на город. И все это по цене люксов нашей Кирилловки: 430 грн "с носа".

Номер бронировали уже по прилету в Бодрум, через букинг. Кстати, букинг в Турции не работает. Серьёзно. Так власти пытаются развивать собственные сервисы бронирования. Но включаем любой VPN и все гуд.

Сон на лежаках, душ на пляже

Чем радует Турция непакетного туриста — бесплатные и доступные для всех пляжи. Можно спокойно пойти даже на отельный пляж, никто тебя не забросает тапками и не прогонит. Не так как в Одессе, где тебя вынесут прямо с полотенечком.

В первый же вечер, пока мы прогуливаясь вдоль набережной в Бодруме, заметили, что у моря полно трейлеров: люди путешествуют семьями и располагаются на ночь на берегу. Кто-то ставит палатки прямо на городских пляжах. В целом, среди местных принято путешествовать по местности с палатками, ночевать в горах или у моря. Так что дальше от идеи привязываться к отелям, тратить время на заселение/выселение мы отказались: смысл, когда можно встречать рассвет прямо на море. Плана особого не было, куда двигаться дальше, решали спонтанно.

Между переездами из города в город жизнь выглядела так: ночью паркуемся на любом пляже и выбираем симпатичный шезлонг с матрасом. Из отелей никто не возражал, а по всему берегу полно компаний, сидящих вот так на бережку. Утром — купание в море, душ прямо на пляже. Дальше - кофейня у моря с мягким диванчиком, вайфаем, подзарядкой и опять в путь.

Побережье Эгейского моря в целом подороже Анталии и ее окрестностей. Как раз его облюбовали европейцы. Бодрум называют самым европейским курортом Турции. Он и правда похож на кусочек Европы, а местные пейзажи во многом напоминают Грецию. Красота: все побережье изрезано бухтами, лазурное море, везде пушистые зеленые сосны. Правда, такую картину мы застали до пожарищ.

На Эгейском побережье много мест, куда можно рвануть: паромом съездить на греческий Родос, отправиться в Памуккале, много природных мест. Придётся зависнуть минимум недели на две, чтобы было время посмотреть окрестности региона.

Под фото с лежаками: Наши апартаменты у моря, первая линия

Фетхие: канатная дорога и мекка парапланинга

На второй день из Бодрума мы совершили марш-бросок в Фетхие, одно из самых известных местечек региона. Такое название носит и город, и регион. В городе — симпатичная набережная, красивый вид на горы, разбросанные острова и отвратительный пляж. Вода слишком мутная, чтобы купаться: местные сразу сказали: "моря здесь нет". Но оно есть в окрестностях.

В Фетхие до коронавируса постоянно отдыхали британцы. Многие даже прикупили виллы. В этом году их нет и весь город грустит, ведь туризм — основной бизнес.

В Фетхие, если говорить не о городе, а о регионе, полно всяких интересностей: ущелья, долина бабочек, панорамные виды. Как раз тут начинается Ликийская тропа, мекка любителей полазить по горам с палатками. Это маршрут в 540 км, который соединяет Фетхие практически с Анталией. Честно, мы не ходили: времени явно было мало. Но лучше такой поход оставить на осень, когда не будет пожаров, а жара спадет.

Самое волшебное море, которое встретилось за поездку — в небольшом курортном посёлке Олюдениз. Его ещё называют турецкими Мальдивами. Он крошечный и находится в "аппендиксе", в 30 км от Фетхие. Здесь мы повстречали самый классный пляж за всю поездку: в уютной бухте, с галькой и идеально чистой водой

Канатная дорога, на которой можно провести хоть день. Она поднимает на двухтысячник, гору Бабадаг. Снизу даже не видно вершины, на которую ты сейчас поднимешься. Это новинка сезона: канатку открыли только в этом году, раньше ездили по серпантину. Красота во всем. И в открывающихся видах, и в том, как турки обустраивают такие локации. Просторные кабинки, панорамные кафе, обзорные площадки, даже прозрачный мостик на вершине горы и озеро с лилиями. На вершине так прохладно, что забываешь - внизу +40

Гора — настоящая мекка для любителей парапланинга (спуска с покатого склона горы на уже открытом парашюте). Все небо в их ярких парашютах. Стоимость прыжка - около 6 тыс грн. А если просто покататься на канатке - всего 250 грн и оно того стоит.

Осторожно, яйца черепах!

Кто слышал про черепаховый пляж? Он один из самых красивых в регионе! Пляж Изтузу узкой полоской разделяет Средиземное море и дельту реки Дальян. С мая по сентябрь на берег вечерами приходят черепахи каретта и откладывают яйца. Места кладки яиц ученые отмечают специальными защитными корзинками. Вечером пляж закрывают, всех посетителей просят уйти. Место просто бомбезное, хотя черепах на пляже, конечно, не повстречали.

Как раз черепахи превратили небольшой рыбацкий поселок Дальян в процветающий курортный городок. В 80-х одна компания решила построить на пляже Изтузу огромный отельный комплекс. Экологи забили тревогу. Новость об этом облетела буквально весь мир, развернулась кампания по защите пляжа от застройки. О черепахах узнали все, пляж отвоевали.

А ещё здесь открыли Черепаший госпиталь, где лечат пострадавших черепашек. Каждое утро на рассвете волонтеры обходят пляж в поисках травмированных черепах и только что вылупившихся черепашат, которые не успели добраться до моря.

Пациенты госпиталя плавают в больших чанах: некоторые уже резвые, другие еле двигаются: только после операции, с панцирем, покрытым полотенечком. Вход в госпиталь бесплатный.

Сам посёлок Дальян невероятно милый, на реке и с красивым парком. Особенно Дальян полюбили туристы из Европы. Городок находится в 5-6 км от черепахового пляжа. Из всех мест захотелось остановиться пожить именно здесь, настолько уютно.

Улица в Мармарисе, где со всех сторон наваливает бар. Она так и называется, улица баров. Самое тусовочное место. Но ровно в 12 ночи "карета превращается в тыкву": всю музыку выключают и никаких пати до утра.

Кажется, в Турции вывели новые породы: кот-бегемот и собака-крокодил. Животные в курортных городах напоминают раздутые бочки: удивительно, что ходят. Вот за этим котейкой гонялось со смартфонами пол набережной в Мармарисе

Эта адская жидкость внутри называется "сок чёрной моркови". По факту оказалась свёкла. А напиток напоминает наш рассол. Никогда не пробуйте.

Немного экстрима. Пока ждали автобуса на жаркой трассе, остановился товарищ на “пирожке” и предложил подкинуть до города: ехать минут 15. Английского он не знал (его вообще местные слабо знают), так что мы сели в авто, ибо 40 градусов жары, и просто широко улыбались. Товарищ провел мини-экскурсию по городу, угостил фруктовым льдом: оно на фото. Все закончилось предсказуемо: дальше парнишка повез нас на экскурсию к себе домой. Пришлось благодарить и срочно эвакуироваться. Турецкий автостоп барышням не рекомендую.

Наши траты

Так выглядит турецкая лира. 100 лир — приблизительно 310 грн. Так что все цены в Турции умножаем на три.

Дорога из аэропорта

Аэропорт Бодрума оказался тихим и спокойным. До автобусов, которые везут в центр города, пройти пару минут. Снимаем с банкомата сотню турецких лир, чтобы расплатиться за проезд. Стоимость — около 75 грн (25 лир). В пути из аэропорта в центр города - около часа. Автобусы останавливаются недалеко от набережной: до нашего отельчика прошлись 10 минут.

Интернет

Мобильная связь оказалась челленджем. Стоимость симки, которую нам предложили, около 600 грн. Учитывая, что в Турции у нас всего 4 дня, а смотреть сериалы не планируем, роуминг выгоднее: 50 грн в день за 100 Мб.

Сколько стоит колесить по побережью

Дорога автобусом от Мармариса до Бодрума стоила около 150 грн. Из Фетхие в Мармарис - столько же. Расписание можно увидеть онлайн, на сайтах перевозчиков. Между городами курсируют вполне приличные минибасы. Автостанции - с электронными табло, все понятно. Проезд по городам - около 15 грн. Но по Турции, если есть возможность, лучше кататься на авто: уж очень красивые виды.

Чего бы съесть?

Под фото с кофе: Стоимость продуктов в супермаркетах удивила. Три мороженых обошлись в 15 грн. Одно вообще стоило 3 грн. Нарезка местной варенки и волшебный сыр - всего 25 грн. Зато бананы - по 60 грн, Карл! Пиво - 45 грн за баночку. Бутылка местного вина около 100 грн. Пить можно. Местная шаурма - около 50 грн. Турецкий кофе на набережной или в панорамных кафешках - около 50 грн, капучино и иже с ним - около сотни. Супчик в панорамном кафе - около сотни гривень.

"Мисс! Маааск!"

Нет, продавщица в супермаркете не звала Илона Маска. Она с порога кричала, чтобы надели маску. Маски - это must have почти для любого турка. К ним относятся намного серьёзнее, чем у нас. Даже в туалет на автостанции не пустили, пока маска плотно не легла на нос. В Турции их носят правильно. И в магазинах, и в маршрутках сделают замечание, если ты ее стянул. Но в отелях и на пляжах туристов масками никто не насилует.

“Вот гад!" Как мы жаловались в полицию на таксиста

По дороге в аэропорт попали в небольшую историю. Ехали автобусом из Мармариса. На вопрос доедем ли мы в аэропорт Бодрума нам утвердительно кивнули. В итоге, высадили посреди трассы в 40-градусную жару, показав поворот на аэропорт. До него идти 4 км. Картина маслом: 3 часа до самолёта, трасса, трактора и неприветливый дядька, предлагающий услуги такси. С ним иметь дело не хотелось.

Попытки поймать такси или остановить попутку на трассе были не особо успешными. Останавливаться не спешили. Наконец, тормознуло авто, нас согласились подбросить. Но тут подошёл неприветливый дядька-таксист, сказал на турецком про нас какую-то гадость и пойманное авто сразу уехало. Пришлось скандалить с наглым таксистом, который не знал английского, только ухмылялся. А его друг иронично посоветовал жаловаться в полицию.

Так и сделали, попав в аэропорт, куда пришлось тащиться пешком. Да, никакого состава преступления, конечно, нет. Но, например, в том же Египте есть туристическая полиция: пожалуйста, что к тебе отнеслись не "френдли", и таксисту мало не покажется. Ее боятся. В Турции дела обстоят похуже. Во-первых, среди полисменов в аэропорту никто не говорил по английски. Они звонили коллегам, чтобы понять, чего мы злые. Во-вторых, в здании управления почти никого не было. В-третьих, объяснили, что нам в жандармерию, а это минут 20 от аэропорта. И составлять заявление не меньше часа, а у нас - вылет. В итоге, отправили излить душу к пареньку с информационной стойки. Он заверил, что полицейские в частном порядке обязательно поговорят с таксистом. Но как бы подвижек нет :)

Турецкие пожары

Мы вовремя унесли ноги из турецкого побережья: как только улетели, сразу регион накрыло дымом от лесных пожаров. Лес горит не из-за жары. Его подожгли. 174 очага в 39 провинциях. Это самый масштабный пожар за все время. Почти сразу выступили ребята, которые назвали себя “Детьми огня”, и признались, что это они. Дым не задевает все курорты и отели: многие туристы ничего не почувствовали. В Анталии прошел дождь, и помог с тушением огня. В Бодруме и окрестностях с ним еще борются.