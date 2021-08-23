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Кременчук, Здоров'я

Рівень вакцинації від інфекційних хвороб у Кременчуці недостатній для формування колективного імунітету

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 168

 

Якщо так піде й далі, за рік встигнуть вакцинувати трохи більше за 70% дітей

Департамент охорони здоров'я Кременчука повідомив, який відсоток дітей отримав профілактичні щеплення. Цифри не тішать: якщо темпи вакцинації залишаться незмінними, то на кінець року імунітет отримає лише близько 70% дітей. А для формування колективного імунітету зазвичай потрібно охопити близько 95%* цільової групи.

Загалом вакцинувалися:

  • ІПВ (інактивована вакцина проти поліомієліту, до 1 року) – 48,6%. Прогноз - 72,9% на кінець року;
  • ОПВ (оральна вакцина проти поліомієліту, в 6 років) – 49,3%. Прогноз - 73,95% на кінець року;
  • ОПВ (оральна вакцина проти поліомієліту, в 14 років) – 51,6%. Прогноз - 77,4% на кінець року;
  • АКДП -3 (кашлюк, дифтерія, правець, до 1 року) – 45,6%. Прогноз - 68,4% на кінець року;
  • АКДП – 4 (кашлюк, дифтерія, правець, 18 місяців) – 44,0%. Прогноз - 66% на кінець року;
  • АДП – (дифтерія, правець, 6 років) – 46,6%. Прогноз - 69,9% на кінець року;
  • АДП-м (дифтерія, правець, 16 років) – 43,3%. Прогноз - 64,95% на кінець року;
  • КПК (кір, паротит, краснуха, 12 місяців) – 55,2%. Прогноз - 82,8% на кінець року;
  • КПК (6 років) – 55,8%. Прогноз - 83,7% на кінець року;
  • Вірусний гепатит В (до 1 року) – 62,9%. Прогноз - 94,35% на кінець року;
  • Проти гемофільної інфекції (в 1 рік) – 73,8%. Прогноз - 100% на кінець року.

Таким чином, на кінець року належний захист малеча отримає лише від гепатиту В та гемофільної інфекції.

Лікарі закликають батьків зробити дітям необхідні щеплення за віком. Вони запевняють, що сучасні вакцини є безпечними та ефективними, здатні захистити від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть бути смертельними.

*Критичний рівень колективного імунітету залежить перш за все від коефіцієнту ефективності певної вакцини та коефіцієнту відтворення інфекційної хвороби. Приміром, для кору, який має коефіцієнт відтворення {\displaystyle R_{0}\approx 12} і відповідно {\displaystyle q_{c}=(1-{\frac {1}{12}})}, та з допомогою фактора ефективності вакцини, що для кору становить близько ({\displaystyle E\approx 0.97}), отримаємо відсоток осіб ({\displaystyle V_{c}}) охоплення щепленнями, необхідного для виникнення колективного імунітету в спільноті

{\displaystyle V_{c}={\frac {(1-{\frac {1}{12}})}{0.97}}=0.945}

Таким чином, для формування колективного імунітету потрібно вакцинувати 94,5% цільової групи.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення за віком вакцинація колективний імунітет
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