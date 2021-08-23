На Кременчуччині згорів легковий мікроавтобус

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Вчора, 22 серпня, близько 9.50 загорівся легковий мікроавтобус Mersedes-Bens Vito-110D у селі Великі Кринки. За інформацією ДСНС, пожежа сталася у салоні мікроавтобусу.

Власник транспорту не викликав рятувальників, лише сповістив письмовою завою, тому пожежно-рятувальний підрозділ не залучався.

Вогнем знищено кермо автомобіля, торпеда, ліва та права карти дверей, обшивка стелі автомобіля, лобове скло. Також пошкоджені сидіння та лакофарбове покриття з правої сторони автомобіля.

Причина пожежі встановлюється.