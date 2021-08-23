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Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчужани бігтимуть 30 км до Дня Незалежності України

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 418

 

Шлях об'єднає праву та ліву частини міста

Завтра, 24 серпня, до Дня Незалежності кременчужани пробіжать символічну 30. 

Маршрут пролягає від площі Незалежності до площі Незалежності. Половина шляху пролягатиме на правобережжі, інша - на лівому березі. Старт о 7 ранку, фініш орієнтовно о 10.30-11.00.
Спочатку шлях пролягатиме через Крюківський міст до Раківки, далі бігуни вирушать на Молодіжний, розвернувшись біля палацу культури Нафтохімік бігтимуть до центра. Якщо важко здолати таку відстань - приєднуйтеся ближче до фінішу.
Гарний настрій та національна атрибутика вітається.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: біг День Незалежності
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