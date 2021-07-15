Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.

Одного разу мене запитали, навіщо ми це робимо? Соціальна активність «Мега-Полісу» — це піар, благодійність чи щось інше? Навіщо вкладатися в соціальні проекти, якщо можна, наприклад, купити рекламний час і «бомбити» свою цільову аудиторію.

Відповідь проста. Страхова компанія «Мега-Поліс» дотримується в роботі принципів соціальної відповідальності.

Особливість страхування в тому, що воно, у принципі, неможливе без довіри. Довіра формується поступово й саме вчинками, діями, результатом. Завдяки соціально-відповідальній політиці компанії, цеглинка за цеглинкою, ми формуємо довіру не тільки до нашої діяльності, а й до страхування загалом.

Думаю, ви зі мною можете погодитися, що в реаліях сьогодення добре робити свою роботу вже недостатньо. Для того, аби бізнес був успішним, необхідно дивитися трохи наперед та позитивно впливати на все, що відбувається навколо нас, на довкілля, на життя громади.

До речі, ви знайомі з теорією поколінь? 30 років тому вийшла книга американських вчених «Покоління». Її основна теорія полягає в тому, що кожні 20–25 років у світі відбувається зміна поколінь. Людей одного покоління об’єднують спільні цінності та особливості поведінки.

Так, так! Це саме те, про що ми доволі часто кажемо «Наші діти — не такі, як ми». Вони реально не такі) Покоління Y та Z, народжене після 1981 та 2005року відповідно, особливу увагу звертають саме на соціальну відповідальність бізнесу. Вони не бажають мати справу з компаніями, які не дбають про довкілля та людей. І це теж потрібно враховувати, якщо ми націлені на розвиток.

Якщо чесно, я щиро захоплююсь нашою молоддю! Ми навіть до кінця не усвідомлюємо, наскільки вони розумніші за нас. Тому «Мега-Поліс» із задоволенням підтримує проекти, які пов’язані з творчістю дітей, розкриттям їх творчого потенціалу, з підтримкою активного способу життя та спорту серед молоді. Велоперегони, спортивні змагання, майстер-класи з фінансової грамотності, творчі конкурси, інші заходи, спрямовані на підвищення страхової культури та безпеки на автодорогах міста — неповний перелік наших активностей. Впевнений, що ми на правильному шляху! І соціальна відповідальність «Мега-Полісу» — гідна інвестиція в наше спільне майбутнє.

І у репутацію компанії також:)

Сподіваюсь, я відповів «навіщо?».

Але якщо питання залишилися, із задоволенням відповім! :)