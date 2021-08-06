Недитячий конфлікт у дитячому садочку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 3 646 Коментарів: 2

Мама 4-річної Кароліни, Альона, подала заяву до поліції та у департамент освіти на виховательку своє доньки. Звинувачує її у булінгу. Вихователь також подала заяву по поліції на маму Кароліни: звинувачує її у психологічному тиску та цькуванні

До редакції Телеграфа звернулась Альона Стойчева, мама 4-річної Кароліни, яка ходить до дитячого садка №58, що на Молодіжному. Альона поскаржилася на те, що її дитина потерпає через булінг з боку вихователя.

Свої претензії до вихователя вона навела у заяві до департаменту освіти, а також поліції, де просить притягнути вихователя до відповідальності:

- Маю докази і підстави вважати, що вихователь О. вчиняє по відношенню до моєї доньки булінг, а саме жорстокість, психологічне насилля, цькування, та своїми діями завдає шкоди психологічному здоров’ю Кароліни. Протягом навчального року я особисто зверталась до вихователя О. з різних ситуацій, які виникали з приводу відвідування моєю донькою ДНЗ №58, конфліктних ситуацій з вихователем не було, але всіма моїми зверненнями вона нехтувала і своєю поведінкою показувала свою байдужість до виховання дітей і це виглядало як нехтування своїми трудовими обов’язками. Мною була звернута увага, що вихователь О. займається булінгом по відношенню до моєї дитини, а саме:

На прогулянках восени при високій температурі повітря вона навмисно одягала зимові речі на мою доньку, хоча завше я надавала всі речі для відповідних погодних умов. Приблизно в вересні місяці я затрималася на роботі і дитину забрала близько 17 години вечора, моя дитина була одягнута в зимові речі близько години і вже спітніла, коли підходила до групи почула, як вихователь О. почала говорити моїй доньці «Що Кароліна всіх забрали, а ти нікому не потрібна і де твоя мама». Я ввійшла і зробила зауваження вихователю, що така поведінка по відношенню до дитини не допустима і порушує її психіку, на що вихователь О. відповіла, що такого не говорила і ніхто не може підтвердити. Дитину забрала смутною і всі вихідні намагалася підняти пригнічений настрій дитини, після відвідування ДНЗ №58. 17.05.2021 року до мене зателефонувала вихователь з іншої групи( прохання не зазначати прізвища) і повідомила, що моя донька вже три години плаче у туалеті і прохає подзвонити до мами вихователя О. Я відразу прийшла до ДНЗ № 58 і виявила, що моя дитина перебуває в тяжкому стані і має температуру 38,5. Вихователь О., ігноруючи стан дитини, не звертала на неї увагу, а щоб дитина її не турбувала своїм плачем, закрила в туалеті. Довідка про лікарняний надається. По даному випадку я звернулася усно до завідуючої Костюк Л.Б., яка повідомила, що візьме дану подію під контроль і вирішить ситуацію, але ніхто нічого не робив, а моє звернення нехтувалось, і вихователь О. далі здійснювала булінг щодо моєї дитини і нехтувала своїми посадовими обов’язками.

Особа, яка мені зателефонувала, не може засвідчити цей факт, бо боїться втратити роботу, так як будь-які свідчення проти авторитету вихователя О. і ДНЗ № 58 будуть підставою для подальшого звільнення.

На початку червня я забирала доньку з дитячого садка і звернула увагу, що вона має порвані колготки. Я запитала, як це сталося, на що донька відповіла, що знову сиділа на старому стільчику. Батьківським комітетом для частини дітей були закуплені нові стільчики, бо постійно псуються колготи на старих стільцях. Наступного дня я попросила вихователя О. дати моїй дитині новий стілець під час обіду. Ввечері я забрала дитину у пригніченому стані, всю дорогу з садочка вона плакала і запитувала, за що мене сьогодні наказали. Я запитала, яким чином, і виявилось наступне, що вихователь О. спеціально посадила доньку в другій частині їдальні, окремо від усіх діточок. Таким чином вчинила на мою малолітню дитину психологічний вплив, аби я більше не зверталася з такими проханнями. Були випадки, коли вихователь О. з метою вчинити психологічний вплив по відношенню до моєї дитини навмисно викидала особисті речі дитини. На моє питання, де особистий зошит для малювання, вихователь О. спокійно відповідала, що викинула до сміття. 23.06.2021 року я забрала дитину з фізичними ушкодженнями колін і рук, на моє питання, що сталося, вихователь повідомила, що Кароліна впала під час денної прогулянки, її слова підтвердила донька, але вихователь О. не надала первинної медичної допомоги дитині, цілий день травми були не оброблені, що загрожувало життю і здоров’ю моєї дитини.

По даному випадку вихователь О. переклала відповідальність на іншого вихователя, так як має авторитет перед завідуючою ДНЗ №58, то відповідно уникнула відповідальності.

05.07.2021 Кароліна отримала від іншої дитини ушкодження м’яких тканин, а саме інша дитина ударила мою доньку в живіт. Про даний випадок О. мені не повідомила і міри до іншої дитини прийняті не були, бо О. має недоброзичливе відношення до моєї доньки, хоча про такі випадки батьки повинні бути повідомлені з метою запобігання наслідків фізичному здоров’ю.

По даним випадкам я звернулася до завідуючої ДНЗ №58 Костюк Л.Б. і про всі дані факти усно повідомила, але вжито заходів не було, а наступного дня, коли я забирала дитину, вихователь О. почала при інших дітях і моїй дитині погрожувати мені зверненнями до поліції щодо наклепу та зверненнями до відділу у справах сім’ї та молоді щодо виховання моєї дитини. З того моменту ми не відвідуємо даний навчальний заклад, бо моя дитина боїться йти до садка під час зміни вихователя О.

08.07.2021 року я звернулася до психолога Соляник Н.Г., яка у своєму висновку дійсно підтверджує психологічний тиск по відношенню до моєї дитини вихователем О. та надає рекомендації щодо обмеженню впливу вихователя О.

У висновку психолога пані Соляник, наданого мамою Кароліни, зазначено:

«Під час бесіди Кароліна розповіла, що любить ходити до садочка. Вона має там гарних друзів, улюблених вихователів, яких вона малювала світлими яскравими кольорами та з задоволенням про них розповідала. Але на питання, чи є щось, що, можливо, засмучує її в садочку, чи може хтось ображає, Кароліна одразу перестала усміхатися, притихла та сказала, що їй не подобається вихователь О., бо вона кричить на неї, відсаджує від інших дітей, повикидала малюнки і вона її боїться. На прохання психолога намалювати вихователя дівчинка взяла два олівці, червоний та коричневий, що в даному контексті свідчить про небезпеку, агресію з боку вихователя та тривожність і дискомфорт з боку дитини. Рекомендую і надалі відвідувати дівчинці свою групу, щоб уникнути зайвого стресу при можливій зміні групи та втрати дитячого колективу. Також рекомендовано організувати зустріч-бесіду між батьками дитини, вихователем та завідуючою дитячим закладом для подальшого вирішення ситуації та знаходження компромісу. Обмежити вплив інформації на дитину з приводу даного конфлікту, щоб не сформувати емоційно-негативного ставлення дівчинки до відвідування дитячого закладу та не сприяти формуванню низької самооцінки».

«До мене приїхала поліція…»

Альона написала заяву до департаменту освіти та поліції після того, як до неї приїхали патрульні за зверненням вихователя дитсадка. Вихователь О. написала заяву до поліції про булінг з боку Альони.

У патрульній поліції з приводу виклика повідомили наступне:

«Патрульні отримали виклик «Погроза фізичною розправою» , прибувши на місце виклику, поспілкувалися, прийняли у заявниці заяву. Далі патрульні зв'язалися з іншою стороною конфлікту з метою встановлення обставин події. Матеріали передали до КРУП».

- До мене додому приїхала поліція. Всі сусіди це спостерігали. Хоча самі поліцейські сказали, що я можу давати пояснення, а можу відмовитись, - каже Альона.

- Вихователь звинувачує вас у психологічному тиску та булінгу щодо неї та каже, що має місце особистий конфлікт…

- Ми дійсно знайомі, дружили сім'ями, мешкаємо практично в одному подвір'ї. Вихователь пояснює конфлікт як особисту неприязнь. Але це не так. У п'ятницю вихователь О., що перебуває зараз у відпустці, приходила до дитячого садочка. Щойно вона зайшла до групи, як моя дитина почала плакати, обняла виховательку, щоб була на зміні, прохала не залишати її одну. І хочете сказати, що це все вигадки та не було ніякого булінгу? Зараз справу розглядає комісія. Намагаються подати все як особистий конфлікт, а не булінг, бо це інша стаття. Щодо даних подій я залишилася одна. Я по даних випадках не викликала поліцію і дані факти юридичного підкріплення не мають. Всі випадки я намагалася вирішити без конфліктних ситуацій: усно звертала увагу на всі події вихователя. Але мої звернення шкодили її репутації як вихователя перед очима колег і батьків інших дітей. Тому вона має якусь незрозумілу неприязнь до мене, що перенесла на мою дитину у вигляді психологічного тиску. Я маю коханого чоловіка, який підтримує мене і всіляко сприяє, аби за порушені права нашої доньки вихователь понесла відповідальність, а за погрози, які чули інші діти і моя донька, публічно вибачилась.

- Які ваші вимоги?

- Я прошу визнання дій вихователя неправомірними. Прошу занести в її особисту справу чи трудову книжку дисциплінарне провадження та вказати булінг як причину. Також прошу публічного вибачення з боку вихователя в присутності діточок, тому що вони чули, як вона зі мною розмовляла. Прошу визнання вихователем своїх вчинків у батьківській групі у месенджері Вайбер. Я прошу публічного вибачення. До мене додому приїхала поліція. Всі сусіди це спостерігали. Хоча самі поліцейські сказали, що я можу давати пояснення, а можу відмовитись. Проте я на сто відсотків впевнена, що службова перевірка в ДНЗ № 58 покаже, що ніхто нічого не чув, даних подій не було, а вихователь має відмінну репутацію серед колег і батьків. Всі дані, отримані безпосередньо в ДНЗ, будуть направлені, аби захистити репутацію ДНЗ та вихователя і тим самим показати, що я все вигадала і даних дій не було. Я не розумію тільки одного: права моєї дитини порушені, а розглядається авторитет вихователя. Я не піддавала сумніву її професійні навички в загальній роботі. Я намагаюсь, щоб вона перестала порушувати права моєї дитини і понесла відповідальність за вже порушені права. Я не провокувала конфлікт і не хотіла подавати скарги, але вихователь почала поширювати щодо мене неправдиві чутки та з метою уникнення будь-якої відповідальності звернулася до поліції. Але я ще раз хочу наголосити, що факти, викладені в моєму зверненні, дійсно мали місце і спричиняли психологічний тиск на мою дитину, що відображено у висновку спеціаліста.

- Чи плануєте ви забирати дитину з групи чи садка?

- У липні я зробила паузу та забрала дитину з групи: ми якийсь час не відвідували садок. Намагались отримати позитивні емоції: відвідували аквапарк, їздили на базу відпочинку. За висновками психолога, дитячий садок — це її життя. Хтось живе батьками, хтось іграми. Моїй доньці цікаво у дитсадку, серед діточок. Вона — лідер за натурою. З першого серпня ми йдемо на місяць на оздоровлення. За цей час я отримаю письмову відповідь від Департаменту освіти і тоді будемо приймати рішення, що робити далі.

Вихователь: «Я написала заяву до поліції через булінг та цькування»

23 червня вихователь (ім'я за проханням не вказуємо) подала на маму своєї вихованки, Кароліни, заяву до поліції. Вона звинувачувала її у булінгу, цькуванні та психологічному тиску.

- Конфлікт розпочався у травні та має особистий характер: ми три роки дружили сім'ями, ходили один до одного в гості, зустрічали Новий рік, святкували дні народження. Я була вихователькою цієї дівчинки і у першій молодшій групі, тобто вже два роки. І за цей час скарг на мою роботу не було. Конфліктну ситуацію я розцінюю як жіночу помсту. Хоча я виконувала всі свої посадові обов'язки, дотримувалася інструкції з охорони праці, віддавала дитину здоровою, про що мама Кароліни розписувалася в журналі відвідування, вона поширювала про мене неправдиві чутки. Я намагалась спілкуватися з мамою дівчинки, по-доброму розпитати, у чому суть проблеми. Однак конструктивного діалогу не вийшло. Я повідомила завідуючу про цей конфлікт. Вона завжди оперативно реагувала на скарги та претензії з боку мами Кароліни. Завідуюча запропонувала розібратися мирним шляхом: аби у присутності завідуючої мама дівчинки озвучила претензії до мене, а я на них відповіла. На це я почула погрози, що ми зустрінемося лише в поліції. Компромісу знайти не вдалося.

- Чому ви написали заяву до поліції?

- Зачепили мої професійні якості. Якби ми могли зібратись усі разом у завідуючої та з'ясували усі моменти, я б не зверталась до поліції. Але мені потрібно захищати свою педагогічну гідність. Має місце підбурювання батьків, що водять дітей до мене у групу: їм пропонували написати на мене колективну скаргу. Проте у батьків немає претензій до моєї роботи, і вони не хочуть, аби я йшла з групи, про що є відповідні скріншоти переписок. Тож 23 липня я написала заяву до поліції про психологічний булінг, неправдиве розповсюдження чуток. Я звернулась до поліції із тим, аби з громадянкою провели профілактичну бесіду. Також мені погрожували різними перевірками, контролюючими органами. Все це впливає на моє психічне і фізичне здоров'я. Ця ситуація не дає мені виконувати мої обов'язки.

Ми також запитали у вихователя, чому патрульного поліцією був зафіксований виклик «Погроза фізичною розправою»: хто саме і як погрожував. Від коментарів вона відмовилась.





Відповідь вихователя на висунуті претензії:

Ми одягаємо дітей у те, що приносять батьки відповідно до погодних умов. Тож у вересні я ніяк не могла одягнути на дитину зимові речі. Дівчинку забрали не з роздягальні, а з майданчика, на вечірній прогулянці: свідком є мама вихованця цієї ж групи. І таких слів я не вживала. Це вигадки, що я зачинила дитину на кілька годин у туалеті. 17 травня я прийняла Кароліну у садочок здоровою: поміряла температуру о 7 ранку, а потім, за інструкцією, вимірювала дітям температуру кожні 4 години. Під час тихої години дитина прокинулась із поганим настроєм та попросилась до туалету. Я запитала її про самопочуття, що трапилось. Запропонувала попити води. Вона сказала, що все добре. Я поміряла температуру. Якби вона була з температурою, я мала б повідомити медсестру, керівника дитячого закладу, а потім зателефонувати батькам, щоб вони забрали її. Температури у дитини не було. Дитина надалі лягла спати. Ознак хвороби не мала. О 16-й годині я знову поміряла температуру, її не було. Мама забрала дитину о 16.45. Дівчинка була здорова, про що мама розписалась у журналі відвідування. Проте вона зателефонувала мені о пів на шосту та повідомила, що у дівчинки піднялась температура. Звинуватила мене у тому, що я нехтую своїми посадовими обов'язками та не використовую термометри. Також мама Кароліни зателефонувала завідуючій. Окрім цього вона вказала, що я зачинила дитину на 5 годин в туалеті. В заяві вже вказала 3 години. Але ж це неможливо: у дітей є розпорядок дня, тихий час лише 2 години. Також мене контролює методист, медсестра, завідуюча дитсадка, які постійно заходять у групу. Помічник вихователя також дала пояснення та підтвердила, що мої дії були правомірними. Кожна дитина сидить на своєму стільці: вони промарковані та підписані. Тож дітки самостійно знаходять своє місце. Навіть якщо стільці змішалися, дітки шукають, де їхній стілець. Є схема розсаджування дітей. Метод виховання як відсаджування дітей до іншої частини їдальні я не використовую.

Щодо порваних колгот, так, у нас є частина старих стільців, а частина нових, які купували батьки. Але знову ж таки, діти самі знаходять свій стілець: кожна дитина вже знає свій.

Наприкінці навчального року ми разом із колегою вихователем наводили лад у столиках вихованців. Використане, брудне канцелярське приладдя ми вилучали з обліку. 23 червня протягом прогулянки я побачила, що у дитини почався кашель. Я зателефонувала мамі та повідомила, що у дитини є ознаки хвороби. У нас була перезмінка. Я передала дитину іншому вихователю. Дівчинка була без пошкоджень, у чистому одязі, що підтверджує інший вихователь. Мати забрала дитину о 12.45: її віддала вже інший вихователь. Проте мати Кароліни звинуватила мене у тому, що дитина була брудною, із пошкодженими колінами. Тобто, на її думку, я знову ж таки не виконала свої посадові обов'язки, не дотрималась правил гігієни, не обробила рани. Хоча мене вже не було на зміні. Пошкоджень і травм не було, що підтверджує вихователь, яка віддавала дівчинку, та і довідка з дитячої лікарні: ми подавали запит від дитячого садочка, чи не звертались у червні-липні мама з дитиною з приводу травм. 5 липня діти йшли на другий сніданок. Хлопчик відсунув Кароліну рукою та встав поперед неї. Дитина почала плакати. Я зупинила шеренгу, розпитала, що трапилось. Оглянула дитину, жодних пошкоджень не було. Провела із хлопчиком виховну бесіду. Він вибачився перед дівчинкою. Сказала, що повідомлю батьків хлопчика. Дитина була здоровою, без пошкоджень, активною. Я повідомила напарницю про випадок, аби вона спостерігала за дитиною. Вона відповіла, що протягом дня буде спостерігати за станом дівчинки та повідомить батьків, коли буде віддавати дитину. Відповідно до інструкції з охорони праці, якщо б мало місце травмування або нещасний випадок, я, як вихователь, зобов'язана в першу чергу надати меддопомогу, викликати медсестру, звернутися до керівника закладу, а потім повідомити батьків про травму або нещасний випадок. Це не була ані травма, ані нещасний випадок. Він не вдарив її. Просто відсунув рукою. А мати дівчинки повідомляє, що хлопчик завдав її дитині травму.

«Працює комісія…»

Завідувачка дитячого садка Лариса Костюк повідомила, що справою займається комісія.

- Збираються документи, факти, йде опитування батьків. Батьки не хочуть, щоб вихователька переходила працювати до іншої групи, - розповіла пані Костюк.

Також вона запропонувала Альоні перевести Кароліну до паралельної групи, щоб вичерпати цей конфлікт.

У департаменті освіти повідомили, що наразі працює комісія, про результати перевірки заявника повідомлять поштою у встановлений законодавством термін.

Коментар Ірини Клепач, психолога міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

- Як зрозуміти, що дитина потерпає через булінг?

- Потрібно навчитися чути своїх дітей. Коли дитина потрапляє у не комфортну для неї ситуацію, вона її проговорює. Діти часто говорять про те, що їх турбує, не подобається, завдає дискомфорту у грі. Адже у дошкільному віці пізнають та відтворюють світ саме через гру. Вони вибудовують сюжетно-рольову гру, одушевляють предмети, вигадують між ними діалоги. Таким чином дитина програє ситуації, які трапляються у її житті, викликають дискомфорт. Тож потрібно слухати, що каже дитина. По-друге, із дітьми слід розмовляти, ставити запитання. Наприклад, «що тобі не подобається? Що сталося? Можливо, ти хочеш поговорити? Давай поговоримо!». Також батьки мають на власному досвіді показати дитині, як ділитися своїми переживаннями. Розповісти дитині про свій день: що трапилось, що непокоїть, що не подобається. Спитати поради у дитини. Таким чином через батьків дитина вчиться ділитися власним світом з оточуючими.

- Як діяти батькам, якщо має місце булінг стосовно дитини?

- В першу чергу, факт булінгу має визначити спеціаліст. Якщо він встановлений, то варто діяти відповідно до рекомендацій психолога. Можливо, змінити оточуюче середовище чи додати фактори, які викликають у дитини позитивні емоції. Також варто поспілкуватися з дорослою людиною, що перебуває поряд із дитиною у дитячому середовищі, звернутись до неї по допомогу, залучити як спеціаліста, аби допомоги дитині.

- Як діяти у випадку конфлікту батьків із вихователем/викладачем?

- Варто відкинути власну неприязнь. Кожна людина має сформоване сприйняття світу, що базується на власному досвіді. І не обов'язково дитина має розвиватися за нашим сценарієм та бачити світ нашими очима. Тож наше несприйняття знайомих чи опонентів не має передаватися дітям. Ми не маємо нав'язувати їм власну думку. Якщо навколо нас формується конфлікт, він обов'язково зачепить дитину. Якщо ми не сприймаємо когось із опонентів, не потрібно нав'язувати власну думку дитині. Це матиме негативний вплив на її світогляд у майбутньому.

- Чи варто забирати дитину з дитячої групи через конфлікт?

- Потрібно поговорити з дитиною: чи любить вона ходити до групи, чи є у неї там друзі. Пояснити дитині, що якщо змінимо групу, то вона познайомиться з новими дітками, у неї буде новий вихователь. Та дати обрати самостійно, що для неї краще: залишитися із своїми старими друзями чи йти до змін.

Обидві сторони кажуть, що мають підтримку з боку інших батьків. Альона наводить скріни з переписки у групі батьків, у яких вони також виказують незадоволення. Вихователь наводить скріни з тієї ж групи, у яких батьки задоволені її роботою.