«Кремінь-2» показав «кігті», але поступився «зубатому» «Ягуару»

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Вчора, 4 серпня, на стадіоні «Нафтохімік» «Ягуар» в рамках чемпіонату Полтавщини прийняв «Кремінь-2». Оскільки цими вихідними вихованці МФК «Кремінь» 2005 р.н. вирушають на змагання (вони є частиною команди ФК «Кремінь-2»), змагання перенесли на кілька днів раніше.

«Ягуар» - «Кремінь-2» - 2:1

Голи: Бігдан 12, Смаков 82 - Удовик 19

«Ягуар»: Стефанів, Женіленко, Бігдан, Биков, Черноус, Проша, Смакула, Сухорук, Данилейко, Махно, Ніколаєв. Запасні: Саркісян, Смаков, Пасько

«Кремінь-2»: Андрєєв, Гонтар, Кочубей, Щербак, Халілов, Ульянко, Удовик, Пятибрат , Сапига ,Кужина, Стецюк. Запасні: Данильчук, Радченко, Кошуба, Закидальський, Худієнко, Мороз, Геймур, Головченко

«Ягуар» більш активніше розпочав гру, взяв в облогу ворота гостей. Й на початку гри Юрій Бігдан скористався помилкою захисника «Кремінь-2» відкрив рахунок у матчі. «Кремінь-2» не опустив рук кинувся відіграватися. Розіграв кутовий юні гравці «Кременя» відновили паритет в матчі та зменшили напруження в матчі. До перерви команди ще кілька разів перевірили на міцність воротарів суперників. Проте останнє слово було за «ягуарами», які під кінець матчу вийшли вперед. «Ножицями» Владислав Женеленко намагався перекинути м'яч через себе, проте струснув перекладину - на добиванні зіграв В'ячеслав Смаков - 2:1.

«Ягуар» після перемоги виходить у трійку лідерів чемпіонату у групі «Б», а «Кремінь-2» залишається внизу турнірної таблиці.

Анонс 15 туру, 7 серпня (субота):

«Семенівка» (Семенівка) - «Альтаір» (Бутенки)

«Темп» (Градизьк) - «Дружба» (Очеретувате)

«Стандарт» (Нові Санжари) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – команда вільна від ігор

Турнірна таблиця станом на 5 серпня

команда І В Н П РМ О 1 «Стандарт» 13 10 3 0 57:11 33 2 «Дружба» 13 8 4 1 23:9 28 3 «Ягуар» 13 7 2 4 23:20 23 4 «Альтаїр» 12 6 3 3 22:21 21 5 «Гірник-Спорт-2» 13 6 3 4 34:25 21 6 «Семенівка» 13 3 3 7 14:28 12 7 «Геологія-2» 12 2 4 6 12:26 10 8 «Кремінь-2» 13 2 1 10 11:32 7 9 «Темп» 12 0 3 9 8:30 3

Анонс 16 туру, 14 серпня: