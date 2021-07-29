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У Кременчуці біля Центрального ринку зіштовхнулися дві вантажівки і автобус, паралізувавши рух (доповнено)

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 6 759 Коментарів: 10

 

В аварії постраждала пасажирка ГАЗелі

У Кременчуці біля Центрального ринку ДТП за участі двох вантажівок та автобуса. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося близько 5.00. Зіштовхнулися ГАЗель, фура Scania та автобус КАВЗ. 

 

Надзвичайники змили солярку, яка витікала з фури, перекрили ГАЗелі подачу газу та відключили усім акумулятори. 

 

Як стало відомо «Телеграфу», у ДТП постраждала пасажирка ГАЗелі. Її забрала «швидка». За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у жінки струс мозку та перелом ноги. 

 

На запису з камери відеоспостереження видно, що фура проїжджала перехрестя на червоний сигнал світлофора. Автобус «на червоне» стояв. ГАЗель їхала вулицею Шевченка. Від удару її та фуру відкинуло на автобус. 

Доповнено:

Як повідомляє КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», у зв'язку з ДТП тролейбуси та всі автобуси за маршрутами №1, 1+, 5, 5+, 11+ тимчасово змінили схеми маршрутів та курсують по маршруту №3Б по вул. Троїцькій. 

Доповнено:

Окрім тролейбусів інший транспорт місце аварії об'їжджає.

Доповнено об 11.50:
Вул. Першотравнева поки закрита, прибирають фуру. 

Доповнено о 12.05:

У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). 

Доповнено: 

Близько 13.00 вул. Першотравневу відкрили. 

5
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ, ДСНС Джерело відео: Безпечне місто
Теги: дтп аварія постраждалі
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Коментарі: 10

348
shoni1970:
Сьогодні, 09:09

Це все - результат роботи нашої поліціїї. Чому фура їздить центром міста? Тому, що за хабар можна. Тариф знають всі водії, він навіть закладений у ціну перевезення.

 


48 6
476
ankrem:
Сьогодні, 09:53

Цитата: shoni1970

Це все - результат роботи нашої поліціїї. Чому фура їздить центром міста? Тому, що за хабар можна. Тариф знають всі водії, він навіть закладений у ціну перевезення.

 

А вы думаете этот *** на личном транспорте будет по другому ездить ?


4 8
19
Андрей 17:
Сьогодні, 10:06

фурам через мост иначе не проехать.На Занасыпе высота не позволяет. И ехал в 5 утра, когда трафик небольшой, но всё равно ПОПАЛ


9 6
771
evil:
Сьогодні, 10:27

Цитата: Андрей 17

фурам через мост иначе не проехать.На Занасыпе высота не позволяет. И ехал в 5 утра, когда трафик небольшой, но всё равно ПОПАЛ

Это дает ему право лететь на красный?


24 1
19
Андрей 17:
Сьогодні, 12:00

Цитата: evil
Цитата: Андрей 17

фурам через мост иначе не проехать.На Занасыпе высота не позволяет. И ехал в 5 утра, когда трафик небольшой, но всё равно ПОПАЛ

Это дает ему право лететь на красный?

Читай внимательно... П О П А Л. 


0 3
97
1
D:
Сьогодні, 12:21

Ребята, я не защищаю этого "профессора" на фуре (а  у них почти все категории). Но, глядя с какой скоростью летел этот хлебник, уверенно скажу - таких последствий  можно было избежать...


9 4
143
ТимТимыч:
Сьогодні, 12:38

Цитата: shoni1970

Це все - результат роботи нашої поліціїї. Чому фура їздить центром міста? Тому, що за хабар можна. Тариф знають всі водії, він навіть закладений у ціну перевезення.

 

Так хто ж хабарі беруть? Чи не ті перед мостом, хто працює в поліції?

 


4 0
771
evil:
Сьогодні, 14:00

Цитата: Андрей 17
Читай внимательно... П О П А Л.

Не ПОПАЛ, а НАТВОРИЛ!

Цитата: D
Но, глядя с какой скоростью летел этот хлебник, уверенно скажу - таких последствий  можно было избежать...

На замедлении в 4 раза видно, что в промежутке между 6-й и 7 -й секундами видео Газель проходит расстояние примерно в три собственных корпуса. По справочным данным длина такой Газели около 5,5 метров. Следовательно, скорость Газели составляла около 16,5 м/с. В переводе это 59,4 км/ч. Понятно что это все +/-. Точные данные можно получить при покадровом анализе. Но скорость будет около 60 км/ч это точно. Говорить о том что Газель "летела" как минимум глупо. Не его вина, что водителю фуры красный сигнал светофора не указ...Или по вашему по приоритету перекрестки со скоростью 5 км/ч переезжать нужно?

 


5 1
433
Чувааак:
Сьогодні, 14:25

Вангую шо цей судовий процес буде складним. у фури значний мат.збиток та і кримінальну справу будуть намагатись закрити, тому будуть клопотання про трасологію і витягнути на обоюдку


0 2
24
raduga:
Сьогодні, 14:31

Фура проехала на красный скорее всего потому, что не успела затормозить, а тормозной путь не маленький даже при небольшой скорости. А вот Газель по Шевченка ехала и издалека видела, что сейчас будет зеленый, поэтому и не тормозил даже, и вдруг - нежданчик! В любом случае вина водителя фуры - проезд на красный, а на скорость газели уже никто смотреть не будет.
Честно - в этой ситуации жаль всех и хорошо, хоть автобус остановился на красный, а то ситуация была бы похлеще.


5 5

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