У Кременчуці біля Центрального ринку зіштовхнулися дві вантажівки і автобус, паралізувавши рух (доповнено)

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 6 759 Коментарів: 10

У Кременчуці біля Центрального ринку ДТП за участі двох вантажівок та автобуса. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося близько 5.00. Зіштовхнулися ГАЗель, фура Scania та автобус КАВЗ.

Надзвичайники змили солярку, яка витікала з фури, перекрили ГАЗелі подачу газу та відключили усім акумулятори.

Як стало відомо «Телеграфу», у ДТП постраждала пасажирка ГАЗелі. Її забрала «швидка». За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у жінки струс мозку та перелом ноги.

На запису з камери відеоспостереження видно, що фура проїжджала перехрестя на червоний сигнал світлофора. Автобус «на червоне» стояв. ГАЗель їхала вулицею Шевченка. Від удару її та фуру відкинуло на автобус.

Доповнено:

Як повідомляє КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», у зв'язку з ДТП тролейбуси та всі автобуси за маршрутами №1, 1+, 5, 5+, 11+ тимчасово змінили схеми маршрутів та курсують по маршруту №3Б по вул. Троїцькій.

Доповнено:

Окрім тролейбусів інший транспорт місце аварії об'їжджає.

Доповнено об 11.50:

Вул. Першотравнева поки закрита, прибирають фуру.

Доповнено о 12.05:

У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Доповнено:

Близько 13.00 вул. Першотравневу відкрили.