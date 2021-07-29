На Полтавській трасі зіштовхнулися фура та Aveo: кременчуцькі патрульні зупиняли кровотечу водію

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 1 861

Постраждалому, у якого був відкритий перелом ноги, наклали «турнікет»

На Полтавській трасі зіштовхнулися фура та Chevrolet Aveo. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на 41 км траси Полтава-Олександрія (Кобеляцький район).

Кременчуцькі патрульні, у зону обслуговування який входить цей відрізок траси, прибувши на виклик, побачили водія Aveo з відкритим переломом ноги. Чоловіку правоохоронці швидко зупинили кровотечу за допомогою «турнікета»*, та викликали «швидку».

Обставини та причини аварії встановлюють.

*Турнікет кровоспинний – це сучасний кровоспинний джут, призначений для зупинки кровотечі при пораненнях артерій та втраті крові.