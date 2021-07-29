Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Надзвичайні новини

На Полтавській трасі зіштовхнулися фура та Aveo: кременчуцькі патрульні зупиняли кровотечу водію

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 1 861

 

Постраждалому, у якого був відкритий перелом ноги, наклали «турнікет»

На Полтавській трасі зіштовхнулися фура та Chevrolet Aveo. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на 41 км траси Полтава-Олександрія (Кобеляцький район). 

 

Кременчуцькі патрульні, у зону обслуговування який входить цей відрізок траси, прибувши на виклик, побачили водія Aveo з відкритим переломом ноги. Чоловіку правоохоронці швидко зупинили кровотечу за допомогою «турнікета»*, та викликали «швидку». 

 

Обставини та причини аварії встановлюють. 

*Турнікет кровоспинний – це сучасний кровоспинний джут, призначений для зупинки кровотечі при пораненнях артерій та втраті крові.  

6
Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп аварія постраждалі
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх