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У Кременчуці на Полтавському проспекті Mercedes Vito врізався у гараж

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 1 655

 

Водій від госпіталізації відмовився

У Кременчуці Mercedes Vito врізався у гараж приватного будинку. Як повідомляє патрульні поліція міста, аварія сталася сьогодні, 29 липня на Полтавському проспекті. 

 

Водій автівки від госпіталізації відмовився. Обставини аварії встановлюють. 

 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп аварія
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