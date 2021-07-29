До 6 серпня кременчужани можуть безкоштовно побачити унікальну вистаку

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Виставку до 30-річчя Незалежності України «Генерали і адмірали незалежної України» продовжили до 6 серпня. Вона представлена ​​з фондів Першого всеукраїнського музею історії форми одягу.

На виставці представлені ​​фото, форма, спорядження понад 20 генералів і адміралів, які зробили великий внесок в будівництво Збройних сил незалежної України. Серед них - один Міністр оборони, два начальники Генерального штабу, командувачі та фундатори багатьох сил і силових інститутів України. На виставці також представлена ​​форма Героя України, генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького.

Дана виставка розташована за адресою: вул.Соборна 12/16 у вітринах міської дитячої бібліотеки і доступна для огляду цілодобово. Вартість огляду - безкоштовно. За погодженням може бути проведена екскурсія.