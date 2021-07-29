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До 6 серпня кременчужани можуть безкоштовно побачити унікальну вистаку

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 992

 

Виставку продовжили на тиждень 

Виставку до 30-річчя Незалежності України «Генерали і адмірали незалежної України» продовжили до 6 серпня. Вона представлена ​​з фондів Першого всеукраїнського музею історії форми одягу.

Секретний листоноша та фундатор спецназу: діє виставка «Генерали та адмірали незалежної України»

На виставці представлені ​​фото, форма, спорядження понад 20 генералів і адміралів, які зробили великий внесок в будівництво Збройних сил незалежної України. Серед них - один Міністр оборони, два начальники Генерального штабу, командувачі та фундатори багатьох сил і силових інститутів України. На виставці також представлена ​​форма Героя України, генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького.

Дана виставка розташована за адресою: вул.Соборна 12/16 у вітринах міської дитячої бібліотеки і доступна для огляду цілодобово. Вартість огляду - безкоштовно. За погодженням може бути проведена екскурсія.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка музей формы одежды
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