На марках викарбували картини Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячені Куруківській битві

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 625

Кременчуцькі філателісти Асоціації філателістів України випустили у 2021 році по програмі «Власна марка» малий лист з картинами Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячений Куруківській битві. Про це повідомляється на сторінці Музею військової історії Кременчука.

- На одній з марок зображений фрагмент урочистого дійства – складання Клятви ліцеїста вихованцями Кременчуцького військового ліцею. Протягом п’яти років, починаючи з 2001, саме біля пам’ятника Куруківської битви, на прикладах козацької слави і звитяги військові ліцеїсти урочисто підтверджували свій вибір – служіння Батьківщині! Приємно бачити і викарбувану постать полковника Володимира Полякова – нашого колеги, одного із засновників Музею ВІК, начальника Кременчуцького військового ліцею (2000-2012), - йдеться у повідомленні.