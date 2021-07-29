На марках викарбували картини Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячені Куруківській битві

Кременчуцькі філателісти Асоціації філателістів України випустили у 2021 році по програмі «Власна марка» малий лист з картинами Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячений Куруківській битві. Про це повідомляється на сторінці Музею військової історії Кременчука.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!
Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни
Знайшли невідому картину Куруківської битви
Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов