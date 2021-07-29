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Кременчук, Історія Кременчука

На марках викарбували картини Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячені Куруківській битві

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 625

 

На одній з марок зображений фрагмент урочистого дійства

Кременчуцькі філателісти Асоціації філателістів України випустили у 2021 році по програмі «Власна марка» малий лист з картинами Оксани Бойко «Легенди Кременчука», присвячений Куруківській битві. Про це повідомляється на сторінці Музею військової історії Кременчука.

 

- На одній з марок зображений фрагмент урочистого дійства – складання Клятви ліцеїста вихованцями Кременчуцького військового ліцею. Протягом п’яти років, починаючи з 2001, саме біля пам’ятника Куруківської битви, на прикладах козацької слави і звитяги військові ліцеїсти урочисто підтверджували свій вибір – служіння Батьківщині! Приємно бачити і викарбувану постать полковника Володимира Полякова – нашого колеги, одного із засновників Музею ВІК, начальника Кременчуцького військового ліцею (2000-2012), - йдеться у повідомленні. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Куруківська битва історія История Кременчуга марки
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.

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