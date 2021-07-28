Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Коронавірус / Карантин

40-річна кременчужанка захворіла на COVID-19

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 848 Коментарів: 1

 

Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів

Сьогодні, 28 липня, у Кременчуці зареєстрований один випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

Захворіла одна жінка 40 років, яка перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даному випадку проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 9 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало два пацієнта.

Всього зареєстровано 9434. Одужало 9131. Померло 274


2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 338
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:48

smile а дизентерией сколько заболело? 


0 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх