40-річна кременчужанка захворіла на COVID-19

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 848 Коментарів: 1

Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів

Сьогодні, 28 липня, у Кременчуці зареєстрований один випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіла одна жінка 40 років, яка перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даному випадку проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 9 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало два пацієнта.

Всього зареєстровано 9434. Одужало 9131. Померло 274



