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Кременчук, Споживач

На 17% дорожче: КАТП-1628 повідомило про намір підвищити тарифи на вивезення сміття

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 745 Коментарів: 3

 

Тариф на одну людину підвищиться на 5-6,6 грн

Комунальне автотранспортне підприємство 1628, яке займається вивезенням відходів, повідомило про намір підвищити тарифи на свої послуги. Інформація розміщена на сайті виконкому Кременчуцької міської ради.

Тариф на вивезення 1 т сміття складе для всіх категорій споживачів 900,56 грн, на захоронення — 134,81 грн. Відповідно до цих розцінок, тарифи для населення розраховані на одну людину на місяць відповідно до норм накопичення відходів, які раніше затверджував виконком. Норма для приватного сектору більша — тож і тариф на місяць для цієї категорії зросте на більшу суму.

Якими будуть нові тарифи на вивезення сміття

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Середньорічна норма надання (споживання)

послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця*

Щомісячна вартість послуги на одного мешканця

Приріст/

відхилення

діюча

планова

тонн

грн з ПДВ

грн з ПДВ

грн з ПДВ

%

Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення

0,38178

28,02

32,94

4,92

17,6

Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації

0,48062

35,28

41,47

6,19

17,6

Будинки приватного сектору

0,51736

37,97

44,64

6,67

17,6


Причиною зміни тарифів у КАТП 1628 називають зростання складових витрат в діючих, зокрема зростанням ціни на пальне.


Ось таблиця, якою підприємство ілюструє свої витрати на пальне:


Показник

Одиниця виміру

Вартість ресурсів

Приріст/відхилення

діючий тариф

плановий тариф

грн з ПДВ

%

Бензин

грн з ПДВ/л

16,19

30,30

14,11

87,15

Дизельне паливо

грн з ПДВ/л

17,95

29,46

11,51

64,12

Газ скраплений

грн з ПДВ/л

10,30

13,14

2,84

27,57

Газ стиснений

грн з ПДВ/л

14,82

19,98

5,16

34,82

Також на КАТП вказали на зростання зарплати працівникам у зв'язку зі зростанням мінімалки та галузевою угодою профспілок.

Тарифи підприємству затверджує виконком на чолі з міським головою. Востаннє виконком підвищував тарифи рішенням від 10 липня минулого року.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 10 календарних днів приймають в письмовому вигляді:

  • КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Горького 48/75, м. Кременчук, 39617

  • виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600.

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф сміття відходи КАТП 1628
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Коментарі: 3

3 338
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:26

Чего на 17 только? Надо на 47! До тарифного геноцида еще далеко, да 73%-тные?


15 7
260
LYuSIYa:
Сьогодні, 21:17

В "Полтавабляенерго" зарплата зроста, у цих ненажер зроста, а у мене з 17-го року не зроста!!! Чим платити? Чи ви думаєте, що я у дітей кусень хліба заберу для ваших зарплат? *** вам!


7 1
40
SaneK:
Сьогодні, 23:23

То что на 6,67 грн станет дороже то фигня. У меня другая проблема - на Реевке по Кооперативной вывозят в пятницу в 7 утра, в это время я сплю. А если выставить пакет с вечера, то уличные собаки порвут пакеты и весь мусор будет лежать на дороге.

 

Выходит что оплаченными услугами не пользуюсь, а несу до централизованной мусорки по Кондратюка, где тарифы ниже и выслушивая возмущения старушек что к ним на мусорку чужие носят отходы. 


0 0

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