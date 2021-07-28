На 17% дорожче: КАТП-1628 повідомило про намір підвищити тарифи на вивезення сміття

Комунальне автотранспортне підприємство 1628, яке займається вивезенням відходів, повідомило про намір підвищити тарифи на свої послуги. Інформація розміщена на сайті виконкому Кременчуцької міської ради.
Тариф на вивезення 1 т сміття складе для всіх категорій споживачів 900,56 грн, на захоронення — 134,81 грн. Відповідно до цих розцінок, тарифи для населення розраховані на одну людину на місяць відповідно до норм накопичення відходів, які раніше затверджував виконком. Норма для приватного сектору більша — тож і тариф на місяць для цієї категорії зросте на більшу суму.
|
Назва об’єкта утворення побутових відходів
|
Середньорічна норма надання (споживання)
послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця*
|
Щомісячна вартість послуги на одного мешканця
|
Приріст/
відхилення
|
діюча
|
планова
|
тонн
|
грн з ПДВ
|
грн з ПДВ
|
грн з ПДВ
|
%
|
Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення
|
0,38178
|
28,02
|
32,94
|
4,92
|
17,6
|
Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації
|
0,48062
|
35,28
|
41,47
|
6,19
|
17,6
|
Будинки приватного сектору
|
0,51736
|
37,97
|
44,64
|
6,67
|
17,6
Причиною зміни тарифів у КАТП 1628 називають зростання складових витрат в діючих, зокрема — зростанням ціни на пальне.
Ось таблиця, якою підприємство ілюструє свої витрати на пальне:
|
Показник
|
Одиниця виміру
|
Вартість ресурсів
|
Приріст/відхилення
|
діючий тариф
|
плановий тариф
|
грн з ПДВ
|
%
|
Бензин
|
грн з ПДВ/л
|
16,19
|
30,30
|
14,11
|
87,15
|
Дизельне паливо
|
грн з ПДВ/л
|
17,95
|
29,46
|
11,51
|
64,12
|
Газ скраплений
|
грн з ПДВ/л
|
10,30
|
13,14
|
2,84
|
27,57
|
Газ стиснений
|
грн з ПДВ/л
|
14,82
|
19,98
|
5,16
|
34,82
Також на КАТП вказали на зростання зарплати працівникам у зв'язку зі зростанням мінімалки та галузевою угодою профспілок.
Тарифи підприємству затверджує виконком на чолі з міським головою. Востаннє виконком підвищував тарифи рішенням від 10 липня минулого року.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 10 календарних днів приймають в письмовому вигляді:
КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Горького 48/75, м. Кременчук, 39617
виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600.