На 17% дорожче: КАТП-1628 повідомило про намір підвищити тарифи на вивезення сміття

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Тариф на одну людину підвищиться на 5-6,6 грн

Комунальне автотранспортне підприємство 1628, яке займається вивезенням відходів, повідомило про намір підвищити тарифи на свої послуги. Інформація розміщена на сайті виконкому Кременчуцької міської ради.

Тариф на вивезення 1 т сміття складе для всіх категорій споживачів 900,56 грн, на захоронення — 134,81 грн. Відповідно до цих розцінок, тарифи для населення розраховані на одну людину на місяць відповідно до норм накопичення відходів, які раніше затверджував виконком. Норма для приватного сектору більша — тож і тариф на місяць для цієї категорії зросте на більшу суму.

Якими будуть нові тарифи на вивезення сміття

Назва об’єкта утворення побутових відходів Середньорічна норма надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця* Щомісячна вартість послуги на одного мешканця Приріст/ відхилення діюча планова тонн грн з ПДВ грн з ПДВ грн з ПДВ % Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення 0,38178 28,02 32,94 4,92 17,6 Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації 0,48062 35,28 41,47 6,19 17,6 Будинки приватного сектору 0,51736 37,97 44,64 6,67 17,6





Причиною зміни тарифів у КАТП 1628 називають зростання складових витрат в діючих, зокрема — зростанням ціни на пальне.





Ось таблиця, якою підприємство ілюструє свої витрати на пальне:





Показник Одиниця виміру Вартість ресурсів Приріст/відхилення діючий тариф плановий тариф грн з ПДВ % Бензин грн з ПДВ/л 16,19 30,30 14,11 87,15 Дизельне паливо грн з ПДВ/л 17,95 29,46 11,51 64,12 Газ скраплений грн з ПДВ/л 10,30 13,14 2,84 27,57 Газ стиснений грн з ПДВ/л 14,82 19,98 5,16 34,82

Також на КАТП вказали на зростання зарплати працівникам у зв'язку зі зростанням мінімалки та галузевою угодою профспілок.

Тарифи підприємству затверджує виконком на чолі з міським головою. Востаннє виконком підвищував тарифи рішенням від 10 липня минулого року.

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