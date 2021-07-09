Ціна на проїзд у маршрутках Кременчука: перевізників послали переробляти розрахунки

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 245

Після обговорення регуляторних актів щодо нових цін на проїзд у міському транспорті мерія відправила приватних перевізників переробляти розрахунки. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький після засідання виконкому 9 липня, відповідаючи онлайн на запитання журналістів. За його словами, перевізники подадуть уточнені розрахунки. Причиною стала невідповідність фактично виплачених зарплат тим показникам, які вони заклали у нові тарифи. Як каже мер, деякі перевізники вказували по 2-3 мільйона гривень по підприємству (і тариф виходив навіть до 15 гривень), тоді як насправді, відповідно до даних податкової, суми були в рази менші.

- Ми взяли довідки, хто скільки заплатив. Ну, дуже не збігається. Може, економісти всіх підприємств помилилися? - прокоментував міський голова.

Нагадаємо, наразі проєктом рішення виконкому пропонується затвердити тариф 8 гривень у маршрутках. Другий етап обговорення регуляторного акту про тарифи на транспорт розпочнеться після того, як приватні перевізники подадуть нові розрахунки.

ТЪ спитав у мера Малецького: чи буде у зв`язку з цим продовжений термін обговорення? На це мер відповів, що інформація буде після того, як перевізники подадуть розрахунки.

Передісторія

До речі, у минулі роки виконком Кременчуцької міської ради просто затверджував тарифи на транспорт — без процедури обговорення регуляторного акту. Цього разу запустили більш складну процедуру «регуляторки». Передував цьому судовий процес: позов депутатів Кременчуцької міської ради минулого скликання Олександра Кальченка та Дениса Терещенка (тоді він ще був опозиційним до мера Малецького). Депутати не погодилися з підвищенням тарифів до 5 гривень у маршрутках та подали у 2017 році позов до суду.

Серед їхніх аргументів — те, що виконком належним чином не перевіряв розрахунки. І, крім того, проєкт мав розглядатися не як «звичайне» рішення виконкому — а за процедурою регуляторного акту. Іронія долі була в тому, що, доки розглядався позов, оскаржуване рішення виконкому стало нечинним — до винесення рішення судом виконком ухвалив рішення про підвищення тарифів в маршрутках до 6 гривень. Врешті суд відмовив позивачам у задоволенні позову, мотивуючи якраз тим, що оскаржуване рішення вже є нечинним.

Однак, як бачимо, виконком міської ради змінив свою точку зору — раніше його юристи доводили в суді, що рішення про тарифи не є регуляторним актом.

Регуляторний акт проходить більш широку процедуру обговорення з громадськістю. Ніж звичайне рішення.