«Вирізали серце та чатину легені»: вбивство кременчужанина намагалися приховати вибухом

Сьогодні, 19:58 Переглядів: 115

У Білогородці моряк холоднокровно вбив кременчужанина й намагався вибухом приховати наслідки.

Начальник Головного управління Нацполіціі Київської області Андрій Нєбитов повідомив подробиці вбивства. За його словами, 47-річний уродженець Кременчука загинув не внаслідок пожежі - йому перерізали горло, тричі вдарили ножем у груди, вирізали серце і частину легень.

Підозрюваний у злочині - моряк 1978 року, який мешкав неподалік. У нього є сім'я, але вона живе в Севастополі. Чоловіка затримали в порядку ст. 208, йому готуються оголосити про підозру за двома статтями — умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом.