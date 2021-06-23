Що робити тим, хто не може вчасно отримати другу дозу вакцини: відповідає МОЗ

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в разі потреби можна зробити щеплення другою дозою трохи раніше або пізніше від визначеної дати.
Бажано робити щеплення другою дозою в такі терміни:
У разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech зазначено «вікно», в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.
Але в міністерстві наголошують, що бажано все ж робити щеплення вчасно.