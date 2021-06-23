У ЦНАПі Кременчука повідомили, за яким графіком працюватимуть на День Конституції

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 166

У всіх відділах окрім Автозаводського планується лише один вихідний день

ЦНАП Кременчука повідомляє, що 28 червня, в День Конституції України, послуги населенню надаватися не будуть. В святкові дні графік роботи Центрів дещо відрізнятиметься від звичайного.

Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

28 червня – вихідний день;

з 29 червня – згідно з графіком.

Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

28-29 червня – вихідні дні;

з 30 червня – згідно з графіком.

Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

28 червня – вихідний день;

з 29 червня – згідно з графіком.

Сектор у с. Потоки:

28 червня – вихідний день;

з 29 червня – згідно з графіком.

Працівники ЦНАП нагадують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.