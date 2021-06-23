У ЦНАПі Кременчука повідомили, за яким графіком працюватимуть на День Конституції

ЦНАП Кременчука повідомляє, що 28 червня, в День Конституції України, послуги населенню надаватися не будуть. В святкові дні графік роботи Центрів дещо відрізнятиметься від звичайного.
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
Сектор у с. Потоки:
Працівники ЦНАП нагадують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.