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Кременчужанка виборола «срібло» на першій міжнародній олімпіаді з інформатики для дівчат

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 133

 

Юлія Татарінова – учениця ліцею «Політ»

Учениця ліцею «Політ» Юлія Татарінова (група Л-10В) виборола срібну медаль на першій міжнародній олімпіаді з інформатики для дівчат, набравши 533 бали. Як повідомляють у ліцеї, дівчину підготував тренер Валентин Мельник.

 

І Європейська дівоча олімпіада з інформатики (EGOI 2021)* проходила 11-18 червня. Вона повинна була відбутися очно у Цюріху (Швейцарія), але проведена онлайн (очно в кожній країні-учасниці). В олімпіаді взяло участь 157 школярок з 43 країн.

У командному заліку збірна України, в яку ввійшло четверо дівчат, посіла 4-те місце серед усіх країн-учасниць.

*Метою олімпіади, яка, як планується, стане щорічною і проводитиметься в різних країнах, було заохотити молодих жінок до участі в олімпіадах з інформатики та зруйнувати стереотип про те, що інформатика — справа для хлопчиків.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: олимпиада информатика ліцей Політ
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