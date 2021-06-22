Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 5 кременчужан інфікувалися коронавірусом, 15 пацієнтів одужало від хвороби

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 271

 

В інфекційних шпиталях зараз лікується сорок дві людини

22 червня в місті зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, інфікувалися три жінки віком від 61 до 77 років та два чоловіка 55 років. Із вперше виявлених випадків захворювання три пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а два – лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сорок дві особи. Одужало п'ятнадцять пацієнтів.

За час пандемії у Кременчуці нараховують 9348 хворих, одужало 8893, померло 270.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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