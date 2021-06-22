У Кременчуці врятували літню жінку

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Учора, 21 червня, близько 17.00, охоронці порядку отримали виклик на вулицю Гвардійську.

На місці інспектори з'ясували, що 81-річна жінка у квартирі тривалий час не відповідає на дзвінки та не відчиняє дверей. Патрульні почули слабкий стогін — бабуся благала про допомогу.

Ситуація вимагала миттєвих дій, отож, поліцейські викликали рятувальників для допомоги у проникненні до житла.

Спільними зусиллями вдалося відчинити вхідні двері та потрапити до квартири, де на підлозі лежала літня жінка, яка вже не мала сил самостійно пересуватись.

Патрульні та працівники ДСНС передали бабусю лікарям, які надали їй допомогу і госпіталізували до лікарні.