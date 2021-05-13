Від чіпсів до самогубства: у Кременчуці школяр пішов зі школи, а суд визнав винною матір

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 1

У соцмережах набирає обертів обговорення ситуації, що сталася навесні у Кременчуцькій гімназії №16. Резонансною стала не стільки сама ситуація, скільки рішення суду, яким матір шестикласника визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків та наклали на неї штраф.





11 березня поточного року учень 6-го класу школи №16 утік зі школи, зателефонував до матері та повідомив про намір вчинити самогубство, сказав, що стоїть на даху, – зазначено у рапорті.





Мати поговорила з дитиною і дізналася, що дитина перебуває на озері, і більше того, хлопець попросив матір його зустріти.





За словами самого школяра, які зафіксовані в матеріалах справи «він, перебуваючи у школі №16, на перерві купив чіпси, які в нього забрала класний керівник та сказала, що віддасть після закінчення уроків». Вчителька зателефонувала матері та хотіла відвести дитину до директора, після чого хлопець і відповів, що піде додому. Навіщо сказав матері, що покінчить життя самогубством та хоче стрибнути з даху, хлопець пояснити не може, але на озері він перебував, доки за ним не приїхали співробітники поліції.





Хлопець пояснив, що покінчити життя самогубством він не збирався, чому так зробив - сказати не може.





Згідно письмових пояснень, наявних в протоколі, матір запевнила, що більше такого не повториться, але суд визнав маму винною та наклав на неї адміністративне стягнення - штраф 850 грн + 454 грн судового збору в дохід держави.





Журналісти «Телеграфа» спробували отримати коментарі директора гімназії №16 Олексія Довбні стосовно ситуації, що склалася навесні у очолюваному ним учбовому закладі.





- Я не буду давати жодних характеристик та коментарів. Є рішення суду, є батьки — у них і запитуйте, - сказав Олексій Довбня у телефонній розмові з журналістом.





Наразі у соцмережах батьки активно обговорюють рішення суду, наголошуючи на абсурдності рішення суду.





Вибачте, коли дитина у школі, за неї відповідає школа. Якщо б мама була хірургом (або машиністом крану на трубному заводі), і телефон був вимкнений, і вона зовсім не приймала би участі у цьому процесі? То яке б було рішення? Тобто вона відразу відреагувала, пішла з роботи й побігла до школи - сама собі нашкодила? - задає питання одна з коментаторок.





«ТелеграфЪ» продовжує шукати відповіді. Слідкуйте за оновленнями.