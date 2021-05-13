Від чіпсів до самогубства: у Кременчуці школяр пішов зі школи, а суд визнав винною матір

У соцмережах набирає обертів обговорення ситуації, що сталася навесні у Кременчуцькій гімназії №16. Резонансною стала не стільки сама ситуація, скільки рішення суду, яким матір шестикласника визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків та наклали на неї штраф.
Мати поговорила з дитиною і дізналася, що дитина перебуває на озері, і більше того, хлопець попросив матір його зустріти.
За словами самого школяра, які зафіксовані в матеріалах справи «він, перебуваючи у школі №16, на перерві купив чіпси, які в нього забрала класний керівник та сказала, що віддасть після закінчення уроків». Вчителька зателефонувала матері та хотіла відвести дитину до директора, після чого хлопець і відповів, що піде додому. Навіщо сказав матері, що покінчить життя самогубством та хоче стрибнути з даху, хлопець пояснити не може, але на озері він перебував, доки за ним не приїхали співробітники поліції.
Хлопець пояснив, що покінчити життя самогубством він не збирався, чому так зробив - сказати не може.
Згідно письмових пояснень, наявних в протоколі, матір запевнила, що більше такого не повториться, але суд визнав маму винною та наклав на неї адміністративне стягнення - штраф 850 грн + 454 грн судового збору в дохід держави.
Журналісти «Телеграфа» спробували отримати коментарі директора гімназії №16 Олексія Довбні стосовно ситуації, що склалася навесні у очолюваному ним учбовому закладі.
Наразі у соцмережах батьки активно обговорюють рішення суду, наголошуючи на абсурдності рішення суду.
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