Кременчук

Сьогодні у сквері Бабаєва полюватимуть на кліщів

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 146

 

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Вночі з четверга на п'ятницю будуть проводити обробку скверу імені Бабаєва та бульвару Пушкіна від кліщів. Таку інформацією надає КП «Благоустрій Кременчука». 


Обробка триватиме у четвер, 13 травня, з 22.00 до 2.00 п’ятниці, 14 травня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: кліщі бульвар Пушкіна сквер ім. Бабаєва
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