Сьогодні у сквері Бабаєва полюватимуть на кліщів

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Вночі з четверга на п'ятницю будуть проводити обробку скверу імені Бабаєва та бульвару Пушкіна від кліщів. Таку інформацією надає КП «Благоустрій Кременчука».





Обробка триватиме у четвер, 13 травня, з 22.00 до 2.00 п’ятниці, 14 травня.