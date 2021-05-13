На Полтавщині чоловік виготовляв опій і тримав наркопритон

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За скоєння наркозлочинів йому загрожує до 5 років позбавлення волі

40-річного миргородця підозрюють у скоєнні наркозлочинів – чоловік виготовляв опій і тримав «квартиру-притон». Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За адресою проживання підозрюваного під час обшуку поліцейські знайшли шприци з опієм ацетильованим, приготованим для його знайомих. Поліцейські зібрали докази причетності миргородця не тільки до виготовлення та зберігання особливо небезпечних наркотиків, вони також з'ясували, що він надавав приміщення для їх вживання наркозалежним жителям району.





Слідчі поліції повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: утримання місця для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів, а також надання з цією метою приміщення (ст. 317) та незаконне виготовлення й зберігання наркотичних засобів протягом року після засудження за цією статтею (ч. 2 ст. 309).





На даний час підозрюваний перебуває під домашнім арештом. За скоєння наркозлочинів йому загрожує до 5 років позбавлення волі.