Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 6 813 українців, на Полтавщині – у 307

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 463

 

У Полтавській області померло 12 людей з таким діагнозом

6 813 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 травня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 569 осіб;
  • летальних випадків – 346;
  • одужало – 19 507 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 135 886 осіб;
  • одужало – 1 816 643 особи;
  • летальних випадків – 47 333;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня в Україні. 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
  • Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
  • Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
  • Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
  • Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
  • Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
  • Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
  • Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
  • Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
  • Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
  • Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
  • Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
  • Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
  • Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
  • Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
  • Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
  • Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
  • Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
  • Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
  • Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
  • Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
  • Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 74674 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 307.


Одужали 66375 (+1089) жителів області, продовжують лікування 6630 людей. Усього зареєстровано 1669 летальних випадків, нових – 12 (Горішні Плавні – 3, Полтава – 2, Глобинський район – 2, Кременчук – 1, Миргород – 1, Полтавський, Кобеляцький, Хорольський райони – по 1).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27579 (+137);
  • Кременчук – 8885 (+51);
  • Полтавський район – 3647 (+8);
  • Горішні Плавні – 3479 (+28);
  • Миргород – 2884 (+8);
  • Лубни – 2468 (+1);
  • Лохвицький район – 2144 (+5);
  • Зіньківський район – 1661 (+3);
  • Карлівський район – 1633;
  • Глобинський район – 1365 (+5);
  • Пирятинський район – 1284 (+12);
  • Новосанжарський район – 1181 (+3);
  • Кременчуцький район – 1129 (+10);
  • Гадяч – 1128 (+2);
  • Хорольський район – 1094 (+3);
  • Диканський район – 1089 (+6);
  • Котелевський район – 1087 (+2);
  • Шишацький район – 1085 (+3);
  • Кобеляцький район – 1070 (+2);
  • Решетилівський район – 1012 (+2);
  • Миргородський район – 994 (+4);
  • Машівський район – 859;
  • Гадяцький район – 839;
  • Чутівський район – 758;
  • Оржицький район – 743;
  • Великобагачанський район – 733 (+2);
  • Лубенський район – 724 (+4);
  • Козельщинський район – 639 (+3);
  • Гребінківський район – 583 (+3);
  • Семенівський район – 582;
  • Чорнухинський район – 316.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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