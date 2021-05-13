У Полтаві неадекватний молодик пошкодив двері аптеки: чоловіка доправили до лікарні

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За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 12 травня близько 7.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про хуліганські дії. За словами перехожих, молодий чоловік на вул. Миру, 7 поводився неадекватно та агресивно і навіть пошкодив двері аптеки.





За вказаною адресою прибули працівники поліції охорони, батальйону поліції особливого призначення та представники приватної охоронної фірми.





Правоохоронці встановили особу чоловіка: порушником спокою виявився 29-річний мешканець одного з сіл Полтавщини.





Начальник відділення №1 Полтавського райуправління поліції Віталій Ємець повідомив:





- Раніше цей молодий чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Цього разу його доставили до медичного закладу для визначення його стану та надання необхідної допомоги.





Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Поліція розпочала дізнання під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.