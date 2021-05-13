У Полтаві неадекватний молодик пошкодив двері аптеки: чоловіка доправили до лікарні

Порушник спокою раніше притягався до відповідальності
За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 12 травня близько 7.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про хуліганські дії. За словами перехожих, молодий чоловік на вул. Миру, 7 поводився неадекватно та агресивно і навіть пошкодив двері аптеки.
За вказаною адресою прибули працівники поліції охорони, батальйону поліції особливого призначення та представники приватної охоронної фірми.
Правоохоронці встановили особу чоловіка: порушником спокою виявився 29-річний мешканець одного з сіл Полтавщини.
Начальник відділення №1 Полтавського райуправління поліції Віталій Ємець повідомив:
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Поліція розпочала дізнання під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.