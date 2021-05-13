Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві неадекватний молодик пошкодив двері аптеки: чоловіка доправили до лікарні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 434

Порушник спокою раніше притягався до відповідальності

За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 12 травня близько 7.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про хуліганські дії. За словами перехожих, молодий чоловік на вул. Миру, 7 поводився неадекватно та агресивно і навіть пошкодив двері аптеки.


За вказаною адресою прибули працівники поліції охорони, батальйону поліції особливого призначення та представники приватної охоронної фірми.


Правоохоронці встановили особу чоловіка: порушником спокою виявився 29-річний мешканець одного з сіл Полтавщини.


Начальник відділення №1 Полтавського райуправління поліції Віталій Ємець повідомив:


- Раніше цей молодий чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Цього разу його доставили до медичного закладу для визначення його стану та надання необхідної допомоги.


Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Поліція розпочала дізнання під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: аптека поліція правопорушення Полтава
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