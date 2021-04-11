Семеро на одну работу: что на рынке труда в Кременчуге

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Сколько вакансий и безработных в Кременчуге, что предлагают на рынке труда, и сколько денег обещают работодатели кременчужанам

В марте мы отмечаем годик карантину: жизнь взаперти и в масках официально стартовала 12 марта прошлого года. Как изменился рынок труда в городе за это время и что теперь можно найти тем, кто в поисках работы?





– Моя 23-летняя сестра долгое время не могла найти работу. Обратилась в Центр занятости. В течение трех недель почти каждый день ходила на собеседования, – делится с нами кременчужанка Светлана. – У нее на руках дочка, 6 лет, поэтому ей нужен был график, чтобы приводить и забирать ее вовремя из детсада. Только сейчас нашли вакансию, которая более-менее подходит. Стажируется в кондитерке. Пока учится, зарплата будет невысокая. Потом обещают 8-9 тыс грн. Это тяжелый физический труд, не так как работа с мобильным, когда есть возможность куда-то отвлечься. Будем надеяться, что все получится, потому что с работой сейчас тяжело. На самом деле, проблема не только в моей сестре, но и в целом: с работой в городе большая напряженка. И как жить, когда ее нет?



Кременчужанка Лариса уже давно не может устроиться на нормальную работу. Главной причиной считает свой возраст, близкий к 50-ти. С коронавирусом ей стало еще сложнее найти работу.





– Раньше я работала лаборантом на заводе, но по семейным обстоятельствам пришлось уйти. Потом работала в магазинах продавцом, консультантом. Сейчас мне уже под 50 и не берут даже в секонд-хенд, – говорит она. – Занимаюсь уборкой квартир, пока других вариантов не вижу. С наступлением карантина стало еще сложнее.





По официальной статистике, за год безработных стало в три раза больше. Таковы данные Кременчугского горрайонного центра занятости. Неудивительно, потому как именно в 2020-м начались массовые сокращения и увольнения на кременчугских заводах, таких как АвтоКрАЗ и КВСЗ. А в этом году пришло известие о постепенных сокращениях, ожидающих «Укртатнафту».









На начало 2020 года на учете в Центре занятости состояло 1349 человек. На начало марта прошлого года – 1400. А на 15 июня – уже почти 4 тысячи. В нынешний год мы вошли с 4316 официальных безработных. На конец марта их стало немного меньше: 3754. Но это не значит, что с трудоустройством стало легче: иногда снимаются с учёта, когда едут на заработки или заканчивается выплата пособия.





Практически 60% безработных – женщины. И больше половины ставших на учет, 2419 – люди с высшим образованием.

С началом карантина, весной прошлого года, в день на регистрацию в Центр занятости могло прийти и под сотню человек. Только за первые две недели апреля прошлого года обратилась тысяча человек. А в сентябре спрос на центр занятости превысил «пропускную способность»: из-за очередей кременчужанам приходилось приходить несколько раз, чтобы наконец стать на учет. Электронная очередь была расписана на месяц вперед.





Мы посмотрели, как сейчас обстоят дела с постановкой на учет. Зашли на сайт, чтобы записаться к специалисту на прием он-лайн. Проблем не возникло: регистрация открыта даже на следующую неделю.













Сколько работы в Кременчуге



Помните, по статистике на 10 девчонок 9 ребят? С вакансиями у нас ситуация похуже: 7 официальных безработных на одно место. До коронакризиса соотношение было 1:1. И если летом прошлого года нам озвучили цифру в 800 вакансий, то сейчас их немногим более 500. И часть из них предлагают минималку или цифру, близкую к ней. Это довольно распространенная практика, потому как доплаты могут быть в конверте или в виде надбавок.





В целом среднюю зарплату по вакансиям называют 7300 грн. И 80% вакансий предлагают выше минималки.





– Наибольший спрос в 2021 году наблюдается по таким профессиональным группам: профессионалы и специалисты (инженеры, врачи, бухгалтера, учителя, медсестры). Работники сферы торговли и услуг (продавцы охранники, повара). Квалифицированные рабочие с инструментом (швеи, слесари, электросварщики, сварщики, электромонтёры). Среди самых простых профессий более всего востребованы подсобные рабочие, уборщики, грузчики, - отмечают в Кременчугском горрайонном центре занятости.





В среднем, самые высокие зарплаты в 2021 году предлагали электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах (15 833 грн), торговому агенту (15 тыс), машинисту экскаватора (13 356 грн), машинисту копра (15 тыс), обрубщику (12 625 грн). К наименее оплачиваемым можно отнести дворника, сторожа, младшую медсестру, уборщика и другие должности, где зарплата отвечает размеру минимальной оплаты согласно действующему законодательству.





Знакомимся с предложениями центра занятости на сервисе поиска работы. Самая высокая зарплата – 20 тыс грн для водителя грузовика по перевозке нефтепродуктов. 18 тысяч обещают машинисту экскаватора, 17 тыс – начальнику участка по ремонту технологического оборудования. 15 тыс – токарю-универсалу и технологу для разработки фармпродукции. Столько же указывают для машиниста копра, слесаря-инструментальщика. Капитану речного порта предлагают 14 тыс. Такую же зарплату обещают машинисту крана и слесарю-ремонтнику. Пекарь, воспитатель – 7 тыс грн, специалист по благоустройству – 6,5 тыс грн.









Бросается в глаза уровень зарплат, предлагаемый медикам: сурдолог – 3000 гривень на 0,5 ставки + 70% доплата до 14 тарифного разряда. Доктор-стажист в онкологии, детский стоматолог, хирург, рентгенолог тоже по 6000 плюс 70% доплата к 14 тарифному разряду. Медсестра в стационар – 6000 плюс 50% доплата к минимальной зарплате. Возможно, смогли указать только «официалку» без доплат в конверте. Практический психолог – 2309 грн на 0,25 ставки. В то же время зарплата дворника, заведующего аттракционами, секретаря суда, повара, продавца женской одежды – 6 тыс грн. Официант – на 6,5 тыс грн за 4 рабочих дня, с 17.00 до 23.00.











Кому 45 тысяч в месяц?



Практически на всех сайтах по трудоустройству около 300 - 400 вакансий, и они дублируются.



Самую высокую зарплату предлагают айтишникам на удаленке. Из местных вакансий – руководитель департамента бюджетирования в Полтаву в «Авроре» – 45 тыс (ищут в Кременчуге). Руководителю терминалов Новой почты в Кременчуге предлагают 40 тыс грн. И до 50 тыс грн предложение веб-модели. Заоблачные зарплаты предлагают в брачные агентства: как бы общаться с заморскими женихами.





Директору филиала, управляющему магазином «Украинские колбасы», сварщику обещают 30 тыс грн. 20 тысяч – водителям грузовиков и таксисту с собственным авто. Инкассатор в ПриватБанке – 18 500 грн. У торговых менеджеров и представителей довольно размытая зарплата: в среднем, от 7-15 тыс с верхним потолком под 20 тыс.





Если посмотреть предложения на Work.ua, зарплата от 10 тыс гривень у 140 вакансий, от 15 тыс – 70 предложений. А от 20 тыс грн – 30. Это управляющие магазином/филиалом, врачи в частную клинику, медпредставители, менеджеры по продажам, капитан парохода, сварщик.





На рабочие профессии, связанные с инструментами, - стандартная оплата 15 тыс грн. Повар-универсал – 12-15 тыс грн, повар-сушист – 10-13 тыс. Медсестра-подолог – от 9000. Графический дизайнер - 10-13 тыс. Полицейский патрульной полиции – 11 200. Это не намного больше, чем обещают продавцу в магазин запчастей – от 10 тыс.





Кондитера на «Лукас» зовут на 9-10 грн, швею на оверлок – на 7-12 тыс. Продавец-консультант в магазин мобильной техники – 9 тыс. Пекарни, разнорабочие, официанты – 7 тыс. Секретарю судебного заседания и судебного распорядителя предлагают сходить на минималку. Грузчику на неполную занятость – тоже на 4 тыс грн.





Средняя зарплата на Полтавщине немногим более 11 тыс грн. Наиболее популярными среди работодателей в начале 2021 остаются рабочие: швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, каменщики.









В среднем, если упустить IT, то в Украине такие зарплаты в самых оплачиваемых сферах:

Авиационный транспорт – 22 тыс грн;

Финансовая и страховая деятельность, информация и телекоммуникации - 20 тыс грн;

Производство фармацевтических продуктов - 21 тыс;

Добывающая промышленность - 17 тыс;

В топе также поставки электроэнергии, газа и пара -16 тыс.



Самые востребованные в 2021-м: что они стоят у нас и в мире





На сайтах с предложениями о работе больше всего вакансий для рабочих специальностей, продажи и закупки, сфера обслуживания, транспорт, автобизнес, администрация и руководство руководство. В основном, ищут на полную занятость. Чистой «дистанционки» около десятка предложений, в на частичную занятость – около пару десятков. Например, на OLX около 360 вакансий, из них больше всего востребованы продажи, закупки розничная торговля, транспорт логистика, строительство, производство и энергетика.



Согласно исследованиям портала Rabota.ua, меньше во время »коронакризиса» в Украине пострадали такие отрасли, как агро, IT и банки. Также достаточно производительными себя показали фармацевтическая отрасль, промышленность и торговля. Сильнее карантин ударили по HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания). Не удивительно, учитывая то, что кафе, рестораны, клубы и гостиницы вынуждены были временно закрыться.

В 2020 году наиболее востребованной оказалась работа, связанная с продажами. Топ-профессиям на рекрутинговых сайтах были продавец, менеджер по продажам и торговый представитель.



На сайте Кременчугского центра занятости разместили такую информацию о сферах, работники которых точно не останутся «за бортом».







Продажи.

В период пандемии среди вакансий увеличилось количество предложений удаленной работы, что делает профессию более универсальной и стабильной. Как правило, работодатели ищут сотрудников с опытом работы и имеющейся клиентской базой, но можно встретить и вакансии с возможностью обучения.





Самые популярные профессии: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, супервайзер, руководитель отдела продаж. Средние зарплаты в Украине и мире: 15 000-25 000 грн, $3 500-8 700.



IT.

По данным LinkedIn, за последний год в мире наем сотрудников на инженерные должности вырос на 25%.

Самые популярные профессии: веб-разработчик, Full Stack Engineer, Frontend Developer, QA-инженер, PHP-программист, разработчик игр. Средние зарплаты в Украине и мире: 18 500-30 000 грн, $6 500-8 700. Ну, то условно.



Медицина.

Самые популярные профессии: стоматолог, косметолог, хирург, семейный врач, провизор, фармацевт, дипломированная медсестра, практикующая медсестра. Средние зарплаты в Украине и мире: 10 000-20 000 грн, $6 000-24 000.







Производство и рабочие специальности.

Часто заработные платы и соцпакет на заводах и фабриках оказываются даже лучше, чем у юристов, экономистов или турагентов. Особенно если производственная компания принадлежит иностранному владельцу, который и выдвигает более жесткие требования к технике безопасности, и готов платить.

Самые популярные профессии: швея, плиточник, сантехник, электрик, слесарь, автомеханик, строитель. Средние зарплаты в Украине и мире: 12 000-20 000 грн, $3 500-5 500.



Логистика.

Самые популярные профессии: водитель, менеджер по логистике, менеджер по ВЭД, кладовщик, курьер. Средние зарплаты в Украине и мире: 12 000-17 500 грн, $3 500-4 700.



Digital-маркетинг.

Карантин 2020 показал, что без продвижения бизнеса онлайн о бизнесе можно забыть. Так что самые популярные профессии: SMM-менеджер, Digital-менеджер, маркетинг-аналитик, SEO-специалист. Средние зарплаты в Украине и мире: 14 000-17 500 грн, $4 000-8 000.





Согласно статистике портала Rabota.ua, высокие заработные платы в Украине в 2020 году достались представителям таких профессий: