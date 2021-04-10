«Кремінь» з пенальті програє «Прикарпаттю»

Вчора, 18:38 Переглядів: 380

Сьогодні, 10 квітня, футболісти «Кременя» поступилися «Прикарпаттю». Матч в Івано-Франківську завершився на користь господарів з рахунком – 1:0. Єдиний гол з пенальті забив Барчук.





«Прикарпаття» - «Кремінь»

Голи: Барчук 33 (п)

«Прикарпаття»: Новак, Кузьмин, Курко, Януш, Геник, Кохман (Хома, 86), Сондей, Волошинович, Семотюк (Мелінишин, 68), Барчук (Дитко, 77), Француз. Запасні: Піцан, Барасюк, Пархуць, Воробчак, Ульянов, Андрейчук, Сікач, Пастух. Головний тренер: Руслан Мостовий

«Кремінь»: Олійник (к), Мягков, Головко, Сантос, Бєлоусов, Хоцяновський, Семенов, Демченко, Бичков (Пуди, 66), Івахно (Білоус, 57), Гоменко (Галата, 46). Запасні: Данкович, Мурашов, Мілєсін, Фернандо. Головний тренер: Олексій Годін





Головний арбітр - Михайло Райда (Закарпатська обл.)

Асистенти арбітра - Юрій Зоренко (Київ), Юрій Ковальчук (Львів)

Четвертий арбітр - Іван Салаш (Калуш)

Спостерігач арбітражу УАФ - Едуард Валенко (Львів)

«Кремінь» зробив одну вимушену заміну в стартовий склад, в порівняні з минулою грою. Замість дискваліфікованого Валерія Курелєха повернувся після травми Олександр Головко.





- Це кошмар якийсь, - перші враження «Кременя» коли побачили газон стадіону «Рух» в Івано-Франківську.





Звичайно газон «Прикарпаття» викликає багато запитань. Нещодавно місцевий телеканал підготував сюжет про те, що «Прикарпаття» планує натуральний газон зробити гібридним – поєднав траву зі штучними ворсинками. Адже некомфортна холодна погода вносить свої корективи й важко тримати покриття у хорошому стані без належного фінансування.









Команди у першому таймі провели динамічну гру з перемінним контролем м’яча. Вже в середині першого тайму Сондей здаля прострелював у ворота «Кременя», проте першим на м’ячі був Олійник. За хвилину Антоніо Сантос в межах штрафного майданчика зачепив гравця «Прикарпаття». До «точки» підійшов Барчук. Роман пробив у нижню дев’ятку – Олійник вгадав кут, але не дотягнувся.

Після пропущеного «синьо-білі» активізувалися. Олександр Демченко біля воротарської лінії намагався забити головою, але м’яч пішов вище воріт.





У другому таймі «Прикарпаття» перевірило на міцність голкіпера «Кременя». Спочатку з розвороту пробили господарі – м’яч пішов вище воріт, згодом Барчук не зміг обіграти воротаря.





Тренерський штаб «Кременя» провів кілька замін, які освіжили гру. «Кремінь» почав більше контролювати гру. Хоцяновський намагався на удар вивести Мягкова, але голкіпер господарів прочитав удар. Ще кількома ударами відзначилися кременчужани: пробивав Мягков та Білоус. На останній додатковій хвилині воротар Андрій Олійник покинув ворота й увійшов у штрафний майданчик суперника. Команда всіма силами намагалася зрівняти рахунок, проте кременчужани зазнали поразки.





16 квітня о 16.00 «Кремінь» вдома прийме «Чорноморець».