У Кременчуці відключатимуть опалення з 5 квітня (додано)

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 2 192 Коментарів: 3

У місті відключать опалення з 5 квітня у багатоквартирних будинках та для інших споживачів (крім соцсфери). Питання внесли додатковим на виконком сьогодні, 2 квітня.





Медичні, освітні дошкільні заклади ще побудуть з теплом до окремого рішення.





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Рішення ухвалили, при цьому мер зауважив, що наразі ще немає формальних умов для відключення тепла: середня температура протягом трьох діб не досягає 8 градусів. Проте з понеділка по середу очікується підвищення температури. І рішення ухвалили для того, щоб КремТЕЦ та «Теплоенерго» могли швидше розпочати відключення. Мер зауважив, що це допоможе кременчужанам зекономити кошти.





У школах опалення вже вимкнене, оскільки діти на канікулах.