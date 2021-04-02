Топ новина, Кременчук

У Кременчуці відключатимуть опалення з 5 квітня (додано)

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 2 192 Коментарів: 3

 

Соціальна сфера ще побуде з теплом

У місті відключать опалення з 5 квітня у багатоквартирних будинках та для інших споживачів (крім соцсфери). Питання внесли додатковим на виконком сьогодні, 2 квітня.


Медичні, освітні дошкільні заклади ще побудуть з теплом до окремого рішення.


Додано:


Рішення ухвалили, при цьому мер зауважив, що наразі ще немає формальних умов для відключення тепла: середня температура протягом трьох діб не досягає 8 градусів. Проте з понеділка по середу очікується підвищення температури. І рішення ухвалили для того, щоб КремТЕЦ  та «Теплоенерго» могли швидше розпочати відключення. Мер зауважив, що це допоможе кременчужанам зекономити кошти. 


У школах опалення вже вимкнене, оскільки діти на канікулах.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення відключення тепло
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Коментарі: 3

910
Angel737:
Сьогодні, 11:25

Алллелуя! 
Спасибо Вам Телеграф за эту Долгожданную новость.
Круглосуточно форточка открыта, греем Атмосферу. 
Могли-бы и с 1 Апреля отключить, немало денег сэкономили бы Кременчужане!


33 9
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andre2102:
Сьогодні, 12:21

ну наконец то 

 


13 5
115
belka2:
Сьогодні, 14:18

Зараз скаржаться , що жарко, а як відключать то через пару днів буду жалітись , що холодно))


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