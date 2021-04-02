«Ліжковий фонд ковідних лікарень майже заповнений», – мер Малецький (додано)

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 2 595 Коментарів: 3

Сьогодні, 2 квітня, на засіданні у мерії міський голова Віталій Малецький поінформував, що у Кременчуці склалася вкрай важка ситуація – ліжковий фонд ковідних лікарень майже заповнений, зростає кількість людей, які потребують госпіталізації.





Через це планують залучати додаткові ліжка в інших лікарняних закладах. Із сьогоднішнього дня ухвалили рішення, що ушпиталюватимуть пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на цей діагноз у Центральну районну лікарню.





- Ми бачимо, що кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби почала різко зростати, так само, як це відбувається і в Україні, – прокоментувала заступниця мера Ольга Усанова. – До нас ця хвиля докотилася трошки пізніше. Сподіваємося, що на вихідні у нас вистачить ліжко-місць для таких пацієнтів.





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У мерії повідомили, що ЛІЛ «Кременчуцька» та І міська лікарня забезпечені киснем на 100% – у наявності кисневі концентратори, централізована подача кисню, встановлені ємності для його зберігання. А от у ЦРЛ поки що є лише кисневі балони, але планують зробити перерозподіл і встановити там кисневі концентратори і кріоциліндри, аби за необхідності забезпечити киснезалежних пацієнтів.





Заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко розповіла, що Центральну районну лікарню готують до прийому коронавірусних хворих (там розгорнуть 100 ліжок). Наразі проводять розвантаження тих відділень, які підуть під ковідний шпиталь: пацієнтів або переводять в інші відділення або виписують, якщо стан здоров'я дозволяє це зробити.





Говорячи про заповненість ліжкового фонду, Людмила Пономаренко додала, що з ЛІЛ «Кременчуцька» сьогодні, 2 квітня, планують виписати пацієнтів – їх переведуть доліковуватися у лікарню «Придніпровську» (після отримання негативного тесту), тоді у резерв звільниться 20-30 ліжок.









Щодо статистики захворюваності, за останній тиждень до лікарів із симптомами ГРВІ звернулося 394 дорослих і 435 дітей. У порівнянні з минулим тижнем кількість респіраторно-вірусних інфекцій дещо знизилася (тоді захворіли відповідно 420 дорослих і 576 дітей), втім, почастішали випадки зараження коронавірусом. За останній тиждень COVID-19 виявили у 306 осіб, за минулий – у 204 (тобто зростання показників становить 50%); виставили 157 підозр на коронавірусну хворобу. А от грип у Кременчуці не реєструвався з 1 січня цього року.





Пневмонії на минулому тижні були зареєстровані у 96 дорослих і 2 дітей. На стаціонарному лікуванні з таким діагнозом у Кременчуці перебувають 155 пацієнтів, у 58 з них – тяжкий перебіг хвороби:

66 осіб – у І міській лікарні ім. Богаєвського;

2 – у «Правобережній»;

50 – у ЛІЛ «Кременчуцька»;

17 – у «Придніпровській»;

15 – у дитячій лікарні;

5 – у ЦРЛ.

Безпосередньо протягом минулої доби у Кременчуці з ГРВІ до лікарів звернулося 56 дорослих і 15 дітей, а також 20 дорослих з пневмонією та 33 – з підозрою на коронавірусну інфекцію.





У ковідних шпиталях лежить 59 кременчужан і 27 жителів прилеглих до міста районів з COVID-19. 715 жителів міста долають цю інфекцію під наглядом сімейних лікарів. Від початку пандемії всього в Кременчуці зареєстрували 6888 випадків COVID-19, одужало 5934 пацієнта, померли 180 осіб.