Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мати з доньками 9 та 2 років отруїлися чадним газом

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 506

Усіх трьох ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування у стані середньої тяжкості

На Полтавщині 29-річна мати з двома неповнолітніми доньками 9 та 2 років отруїлися чадним газом. Як сповістив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, усіх трьох ушпиталили 1 квітня о 5.15 до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.


Стан здоров’я потерпілих, мешканок с. Замостище Лубенського району, – середньої тяжкості. Обставини події з’ясовуються.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отравление угарным газом мать дети
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