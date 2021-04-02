На Полтавщині мати з доньками 9 та 2 років отруїлися чадним газом

Усіх трьох ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування у стані середньої тяжкості
На Полтавщині 29-річна мати з двома неповнолітніми доньками 9 та 2 років отруїлися чадним газом. Як сповістив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, усіх трьох ушпиталили 1 квітня о 5.15 до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Стан здоров’я потерпілих, мешканок с. Замостище Лубенського району, – середньої тяжкості. Обставини події з’ясовуються.