З 1 квітня стартувала програма медичних гарантій 2021: що змінилося

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З 1 квітня стартувала програма медичних гарантій 2021, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. У Програмі передбачено 35 пакетів медичних послуг, деякі з них розширили або деталізували.





Щодо нових пакетів, один з них – це «Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці», на який подали пропозиції 532 лікувальні заклади. З 2021 року до цієї роботи долучиться й первинна ланка медицини, але для сімейних лікарів робота з такими пацієнтам буде повністю добровільною. Тариф пакету становить 775 грн на місяць.





Виокремили у 2021 році й пакет «Лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями». За цим напрямом планує працювати 61 заклад (у тому числі 2 приватні). Тариф на лікування, передбачений пакетом, становить 54 493 грн, а для дітей – втричі більше.





Виділили окремим пакетом й ведення вагітності, що проходить без ускладнень. На нього подали пропозиції 712 закладів, з них 7 приватні та 2 – лікарі-ФОП. Жінки зможуть самостійно обрати, де спостерігати вагітність: у жіночій консультації або в сімейного лікаря.









З 1 квітня 2020 року майже всі комунальні медичні заклади стали працювати за договорами з НСЗУ, уклавши понад 1600 таких договорів.