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Перевізники у Кременчуці хочуть підвищити ціну на проїзд у маршрутках до 7-12 гривень (додано)

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 3 430 Коментарів: 4

 

Мер поки що проти

Кременчуцькі перевізники подали у виконком нові розрахунки на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради. На скільки саме хочуть підвищити ціну, мер не уточнив.


До того, як рішення виносять на виконком, розрахунки завжди перевіряє управління економіки виконкому. Наразі мер має питання до цих розрахунків. Він зауважив, що один з перевізників вказав у розрахунках 3,4 мільйона гривень на зарплату, та засумнівався у цій цифрі.


- Нехай податкова проведе звірку сплати ПДФО, скільки податків сплачено, - сказав міський голова.


Зарплати, які вказують перевізники, напряму впливають на їхній тариф.


- Не треба дурити кременчужан, - додав міський голова, кажучи про розрахунки перевізників.


Втім, уже неодноразово бувало: мерія спочатку пручається — а потім все одно йде на поступки перевізникам та підвищує тарифи.


Додано

На запитання ТЪ щодо того, на скільки перевізники хочуть підвищити тариф, відповіла пресслужба мерії. За її повідомленням, запропонована перевізниками вартість проїзду становить від 6 грн до 12 грн, але в основному 7-8 гривень. 
 
Розрахунки подали як на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху(зараз це 4 грн), і в режимі маршрутного таксі (зараз це 6 гривень).

«Для проведення аналізу розрахунків перевізників, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області звернувся з запитом до головного управління державної податкової служби у Полтавській області щодо сплати підприємствами-перевізниками податків до відповідних бюджетів за 2020 рік та І квартал 2021 року, у тому числі податку на доходи фізичних осіб.

 
Також, для перевірки достовірності поданих розрахунків тарифів, підприємствам-перевізникам направлені листи щодо надання додаткової інформації  та розшифровки відповідних показників.
 
Після отримання та аналізу запитуваної інформації, виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде розглянуто питання щодо доцільності встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що здійснюються у звичайному режимі руху та режимі маршрутного таксі», -  сказано у повідомлепнні пресслужби. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф маршрутки перевізники проїзд
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Коментарі: 4

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:22

Я за, кассовый аппарат в маршрутку и вперед.


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shtai:
Сьогодні, 11:25

- Не треба дурити кременчужан, - додав міський голова, кажучи про розрахунки перевізників.

 

Все вірно, це робота міського голови і виконкому. Тому руки геть від кишень кременчужан, там вже зайнято.


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Туся:
Сьогодні, 14:24

саме міський голова і є головним у цьому питанні. ніби за кременчужан, а сам дає дозвіл на підняття тарифу. І таки згодом і піднімуть ціни на проїзд. 


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hunter:
Сьогодні, 14:47

Цитата: Туся

саме міський голова і є головним у цьому питанні. ніби за кременчужан, а сам дає дозвіл на підняття тарифу. І таки згодом і піднімуть ціни на проїзд. 

Ну как уйти от соблазна наличных,когда тебе принесли.


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