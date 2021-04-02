Кременчуцькі перевізники подали у виконком нові розрахунки на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради. На скільки саме хочуть підвищити ціну, мер не уточнив.
До того, як рішення виносять на виконком, розрахунки завжди перевіряє управління економіки виконкому. Наразі мер має питання до цих розрахунків. Він зауважив, що один з перевізників вказав у розрахунках 3,4 мільйона гривень на зарплату, та засумнівався у цій цифрі.
Зарплати, які вказують перевізники, напряму впливають на їхній тариф.
- Не треба дурити кременчужан, - додав міський голова, кажучи про розрахунки перевізників.
Втім, уже неодноразово бувало: мерія спочатку пручається — а потім все одно йде на поступки перевізникам та підвищує тарифи.
«Для проведення аналізу розрахунків перевізників, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області звернувся з запитом до головного управління державної податкової служби у Полтавській області щодо сплати підприємствами-перевізниками податків до відповідних бюджетів за 2020 рік та І квартал 2021 року, у тому числі податку на доходи фізичних осіб.
Також, для перевірки достовірності поданих розрахунків тарифів, підприємствам-перевізникам направлені листи щодо надання додаткової інформації та розшифровки відповідних показників.
Після отримання та аналізу запитуваної інформації, виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде розглянуто питання щодо доцільності встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що здійснюються у звичайному режимі руху та режимі маршрутного таксі», - сказано у повідомлепнні пресслужби.