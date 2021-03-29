У Кременчуці розшукують дідуся, який пішов з дому і не повернувся

Вчора, 22:03 Переглядів: 783

У чоловіка проблеми з пам'яттю

У Кременчуці розшукують дідуся, який пішов з дому і не повернувся, повідомляє пресслужба поліції.





29 березня о 15.00 84-річний Олександр Васильович Полубіченков пішов з дому в сторону Пивзаводу та по теперішній час його місце знаходження не відомо. Донька звернулась до поліції, адже чоловік має проблеми з пам'яттю і раніше вже губився.





Опис: зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся сіде й коротке, очі сірі. Був одягнений у синій костюм з оранжевою вставкою на спині, чорну шапку-ушанку, чорні черевики. Телефону при собі не має.





Останній раз його знайшли в Піщаному 12 березня.



Якщо ви маєте інформацію про місце перебування дідуся - повідомите на лінію 102