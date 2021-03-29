Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Кременчуці зафіксували 83 інфікованих коронавірусом та одну смерть

Вчора, 20:47 Переглядів: 767 Коментарів: 1

 

Одужала 31 особа

29 березня в місті зареєстрували 83 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії, інфікувалися 41 жінка віком від 27 до 84 років та 42 чоловіки віком від 20 до 88 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 71 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 12 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 103 людини.

Одужала 31 особа. На жаль, один пацієнт помер.


За час пандемії у нашому місті налічують 6668 випадків COVID-19, одужало 5859, померло 175.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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Коментарі: 1

32
Туташний:
Вчора, 22:21

почему убрали статистику по вирусу с сайта?


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