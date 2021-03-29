Кременчук

Де у Кременчуці не буде світла 30 березня

Вчора, 18:29 Переглядів: 1 089

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 30 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові вимкнення електроенергії, пов’язані з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 6.00 до 18.00 перебої з електропостачанням очікуються за адресами:

  • вул. Франка, 23-52;
  • вул. Перекопська, 32-63;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Декабристів;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • пров. Якова Петруся;
  • туп. Айвазовського;
  • вул. Марка Вовчка;
  • пров. Размислова;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Чечелевська;
  • вул. Заводська;
  • пров. Чечелевський;
  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький Шлях, 69-83;
  • вул. Баженова;
  • вул. Івана Франка;
  • вул. Щастя;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Зелена;
  • пров. Щастя;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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