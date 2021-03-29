Де у Кременчуці не буде світла 30 березня

Вчора, 18:29 Переглядів: 1 089

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 30 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові вимкнення електроенергії, пов’язані з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.

З 6.00 до 18.00 перебої з електропостачанням очікуються за адресами: вул. Франка, 23-52;

вул. Перекопська, 32-63;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

туп. Перекопський;

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Декабристів;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

пров. Декабристів;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

вул. Щаслива;

вул. Нижня;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

вул. Якова Петруся;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

пров. Якова Петруся;

туп. Айвазовського;

вул. Марка Вовчка;

пров. Размислова;

вул. Якова Петруся;

вул. Рокитнянська;

вул. Чечелевська;

вул. Заводська;

пров. Чечелевський;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72-95;

вул. Чумацький Шлях, 69-83;

вул. Баженова;

вул. Івана Франка;

вул. Щастя;

вул. Перекопська;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

вул. Зелена;

пров. Щастя;

туп. Перекопський.

Автор: Тамара Зінченко