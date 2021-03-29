Де у Кременчуці не буде світла 30 березня
Вчора, 18:29
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 30 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові вимкнення електроенергії, пов’язані з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 6.00 до 18.00 перебої з електропостачанням очікуються за адресами:
- вул. Франка, 23-52;
- вул. Перекопська, 32-63;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Декабристів;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- пров. Якова Петруся;
- туп. Айвазовського;
- вул. Марка Вовчка;
- пров. Размислова;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Чечелевська;
- вул. Заводська;
- пров. Чечелевський;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький Шлях, 69-83;
- вул. Баженова;
- вул. Івана Франка;
- вул. Щастя;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Зелена;
- пров. Щастя;
- туп. Перекопський.
Автор: Тамара Зінченко