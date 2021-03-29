У Кременчуцькій школі-інтернаті імені Піддубного планують розділити навчання за спортивними напрямками

Вчора, 18:01 Переглядів: 507

Загалом, у навчальному закладі проживають діти з усієї області. А навчання побудоване так, щоб юні спортсмени мали змогу потренуватись двічі на день

У Кременчуцькій школі-інтернат імені Піддубного планують розділити навчання за спортивними напрямками. Перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін нещодавно відвідав Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю I-III ступенів імені І.М. Піддубного. Він зауважив, що потрібно збільшувати спортивний потенціал учнів. Для цього потрібно покращувати матеріально-технічну базу закладу, залучати найкращих тренерів з різних дисциплін.





- Ціль інтернату така – щоб у ньому навчалися найкращі спортсмени області, щоб усі приміщення були заповнені, покращувалася матеріально-технічна база, щоб у заклад були залучені найкращі тренери з різних дисциплін, а навчання було розділене за напрямками – клас боротьби та боксу, плавців та хокеїстів, веслярів та легкоатлетів, баскетболістів і волейболістів, – повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Лунін.





Загалом, у навчальному закладі проживають діти з усієї області. А навчання побудоване так, щоб юні спортсмени мали змогу потренуватись двічі на день.





Також Дмитро Лунін відвідав Кременчуцьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Там навчається більше 140 дітей з вадами розвитку з Кременчука, Козельщини, Глобиного та Кіровоградської області. Близько 50 учнів живуть у інтернаті, батьки їх забирають на вихідні.





Крім загальноосвітніх програм, в інтернаті впроваджується система корекційно-розвиваючої роботи, яка спрямована на соціальну реабілітацію дітей. У закладі працюють логопеди, психологи, дефектологи.