Кременчуцька команда посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту
Вчора, 17:37
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Четверо авіамоделістів з Кременчука стали призерами в особистому заліку
Команда юних авіамоделістів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.
Крім того, під керівництвом Віктора Тріхмінова в особистому заліку призерами стали:
- Трохим Марченко - І місце;
- Максим Шелест - ІІ місце;
- Назар Брусило - ІІІ місце;
- Олександр Зебницький - ІІІ місце.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука