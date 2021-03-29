Кременчук

Кременчуцька команда посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту

Вчора, 17:37 Переглядів: 395 Коментарів: 1

 

Четверо авіамоделістів з Кременчука стали призерами в особистому заліку

Команда юних авіамоделістів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.


 
Крім того, під керівництвом Віктора Тріхмінова в особистому заліку призерами стали:

  • Трохим Марченко - І місце;
  • Максим Шелест - ІІ місце;
  • Назар Брусило - ІІІ місце;
  • Олександр Зебницький - ІІІ місце.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: соревнования победа
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Коментарі: 1

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andre2102:
Вчора, 17:55

молодцы ребята!!!!


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