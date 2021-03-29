Кременчуцька команда посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту

Вчора, 17:37 Переглядів: 395 Коментарів: 1

Четверо авіамоделістів з Кременчука стали призерами в особистому заліку

Команда юних авіамоделістів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіла І місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.







Крім того, під керівництвом Віктора Тріхмінова в особистому заліку призерами стали: