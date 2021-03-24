Кременчужанина у малосімейці вдарили ножем: постраждалий у тяжкому стані

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 1 825 Коментарів: 2

Кременчужанина у малосімейці вдарили ножем. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 23 березня на вул. Гвардійській. 37-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями грудей забрала «швидка» та доставила до лікарні.









«Оперативники, які прибули на місце події, упродовж години встановили обставини злочину та особу, яка причетна до його вчинення. Ним виявився місцевий 30-річний чоловік. За попередньою версією слідства, в малосімейці, де мешкає правопорушник, між ним та потерпілим виник конфлікт, у ході якого фігурант завдав 37-річному чоловікові кілька ножових поранень в область грудей. Під час невідкладних слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, виявлено знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, що підтверджують причетність затриманого до вчинення замаху на вбивство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу», - повідомив Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції.





За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження. У разі доведення судом вини затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.