Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Кременчужани, які підробляють репетиторством, мають задекларувати доходи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 920 Коментарів: 9

До репетиторських послуг належить: підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до ВНЗ, навчання з будь-яких предметів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт

Головне управління ДПС у Полтавській області закликає вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги у 2020 році, подати декларацію про доходи.


До репетиторських послуг належить: підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до ВНЗ, навчання з будь-яких предметів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт.


Громадянам, які отримали доходи від такої діяльності, необхідно подати річну декларацію до податкової про майновий стан та доходи за 2020 рік. Також потрібно сплатити ПДФ за ставкою 18% та військовий збір – 1,5%.


Декларація може бути подана особисто або уповноваженою особою до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника не пізніше 30 квітня 2021 року.


З податковою службою можна поспілкуватись дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX.


Більше інформації на офіційних сторінках Державної податкової служби України та ДПС у Полтавській області.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: податкова
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 9

218
1
romix:
Сьогодні, 12:55

Головне управління ДПС у Полтавській області закликає вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги у 2020 році, подати декларацію про доходи.

   

У нас учителя уже почти два года как по 4000$ получают, как еще репетиторство? Или снова что-то не поняли?..

 

А вообще идея правильная - дурь зеленую только так изгонять


30 1
2 818
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:10

Правильно и этим в карман нужно залезть, остальных на лохдаун, шоб не взбунтовались. Зеленый жги напалмом!!! Зато не порох, смеятся уже будем, или еще подождем?


9 8
177
Olexander:
Сьогодні, 13:28

То Зе на таке Порох підговорив)


10 4
227
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:39

Здамо репетиторів податковій!!! А нам 10% штрафу (воно ж так обіццяло?) P.S. Сарказм, а то зараз почнете податковій телефони обривати


6 2
852
inattentive:
Сьогодні, 14:01

С малого и среднего бизнеса уже нечего "выдавить" теперь "наседают" на бюджетников.( Матюк.).  Это так скоро "решалы-бегунки" у репетиторов появятся.  


6 0
480
shtai:
Сьогодні, 14:18

Цитата: zzzzzz

Правильно и этим в карман нужно залезть, остальных на лохдаун, шоб не взбунтовались. Зеленый жги напалмом!!! Зато не порох, смеятся уже будем, или еще подождем?

Без обид, но впервые за репетиторство начали душить еще при Порошенко.


5 8
2 818
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:27

Цитата: shtai
впервые за репетиторство начали душить еще при Порошенко.
почему уже 2 года при нелохе не перестали душить тогда? логика железная начали при порохе, а вот при порохе началось ит.д. и т.п , а сейчас то кто рулит?  порох что ли ? проснитесь уже 73%!!!! нет пороха 2 года, забудтье за него-тепер їжте та намазуйте те, шо вибрали!  


7 3
312
shoni1970:
Сьогодні, 14:30

Цитата: shtai
Цитата: zzzzzz

Правильно и этим в карман нужно залезть, остальных на лохдаун, шоб не взбунтовались. Зеленый жги напалмом!!! Зато не порох, смеятся уже будем, или еще подождем?

Без обид, но впервые за репетиторство начали душить еще при Порошенко.

Перша жертва - його брат, задушений у Молдові. Не вірите7 Запитайте у Мосійчук з 1+1.

8 2
379
vortex:
Сьогодні, 15:41

А хабарі в декларацію не треба вносити?smile

 

Якось несправедливо...


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх