Кременчужани, які підробляють репетиторством, мають задекларувати доходи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 920 Коментарів: 9

До репетиторських послуг належить: підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до ВНЗ, навчання з будь-яких предметів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт

Головне управління ДПС у Полтавській області закликає вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги у 2020 році, подати декларацію про доходи.





До репетиторських послуг належить: підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до ВНЗ, навчання з будь-яких предметів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт.





Громадянам, які отримали доходи від такої діяльності, необхідно подати річну декларацію до податкової про майновий стан та доходи за 2020 рік. Також потрібно сплатити ПДФ за ставкою 18% та військовий збір – 1,5%.





Декларація може бути подана особисто або уповноваженою особою до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника не пізніше 30 квітня 2021 року.





З податковою службою можна поспілкуватись дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX .





Більше інформації на офіційних сторінках Державної податкової служби України та ДПС у Полтавській області .