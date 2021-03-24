Чоловіків та жінок запрошують на військову службу за контрактом

Деталі можна дізнатися у Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП
Кременчуцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує усіх бажаючих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом.
Умови служби:
- гідна заробітна плата;
- надбавка до заробітної плати за безпосередню участь в ООС;
- при підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця;
- кредитні та податкові канікули;
- щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;
- безкоштовне лікування у шпиталі;
- щорічна оплачувана відпустка 30-45 діб;
- щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;
- безкоштовне харчування військовослужбовців або грошова компенсація за харчування;
- пільгове санаторно-курортне лікування;
- право на отримання безкоштовного житла;
- компенсація за піднайом житла;
- соціальний пакет.
За консультацією з питань проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України звертатися до Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП: вул. Г.Жадова, 6, м.Кременчук, тел. (099) 074-31-86, (05366) 3-10-45