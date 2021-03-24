Кременчук

Чоловіків та жінок запрошують на військову службу за контрактом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 749

 

Деталі можна дізнатися у Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП

Кременчуцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує усіх бажаючих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом.


Умови служби:

  • гідна заробітна плата;
  • надбавка до заробітної плати за безпосередню участь в ООС;
  • при підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця;
  • кредитні та податкові канікули;
  • щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;
  • безкоштовне лікування у шпиталі;
  • щорічна оплачувана відпустка 30-45 діб;
  • щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;
  • безкоштовне харчування військовослужбовців або грошова компенсація за харчування;
  • пільгове санаторно-курортне лікування;
  • право на отримання безкоштовного житла;
  • компенсація за піднайом житла;
  • соціальний пакет.


За консультацією з питань проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України звертатися до Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП: вул. Г.Жадова, 6, м.Кременчук, тел. (099) 074-31-86, (05366) 3-10-45

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Автор: Альона Душенко
Теги: контракт військкомат Кременчуцький Омтцк Та Сп
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