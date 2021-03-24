Чоловіків та жінок запрошують на військову службу за контрактом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 749

Деталі можна дізнатися у Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП

Кременчуцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує усіх бажаючих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом.



Умови служби:

гідна заробітна плата;

надбавка до заробітної плати за безпосередню участь в ООС;

при підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця;

кредитні та податкові канікули;

щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;

безкоштовне лікування у шпиталі;

щорічна оплачувана відпустка 30-45 діб;

щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;

безкоштовне харчування військовослужбовців або грошова компенсація за харчування;

пільгове санаторно-курортне лікування;

право на отримання безкоштовного житла;

компенсація за піднайом житла;

соціальний пакет.



За консультацією з питань проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України звертатися до Кременчуцького об'єднаного міського ТЦК та СП: вул. Г.Жадова, 6, м.Кременчук, тел. (099) 074-31-86, (05366) 3-10-45