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Топ новина, Кременчук, Фотоколекція

Черги, квіти і посмішки: як кременчужани зустріли 8 Березня (фоторепортаж)

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 030

 

А ви вже відстояли чергу за тюльпанами?
Фото: Артем Коваленко

У Міжнародний жіночий день святковий настрій так і витає у повітрі - всюди квіти, кульки, ажіотаж і посмішки. Наш фотографЪ пройшовся центром Кременчука і зловив ці моменти у об'єктив.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: 8 Березня праздник фотографии
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