Черги, квіти і посмішки: як кременчужани зустріли 8 Березня (фоторепортаж)

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 030





































































Фото: Артем Коваленко

У Міжнародний жіночий день святковий настрій так і витає у повітрі - всюди квіти, кульки, ажіотаж і посмішки. Наш фотографЪ пройшовся центром Кременчука і зловив ці моменти у об'єктив.