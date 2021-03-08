За добу COVID-19 виявили у 5 572 українців, на Полтавщині – у 94

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За цей час щеплено 910 осіб, з них 30 на Полтавщині

5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 136 осіб;

виписано з лікарень – 1 107 осіб;

летальних випадків – 106;

одужало – 1 734 особи;

здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 406 800 осіб;

одужало – 1 198 254 особи;

летальних випадків – 27 128;

проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 286 випадків;

Вінницька область – 578 випадків;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 570 випадків;

Закарпатська область – 307 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 508 випадків;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 507 випадків;

Миколаївська область – 220 випадків;

Одеська область – 298 випадків;

Полтавська область – 94 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 236 випадків;

Харківська область – 184 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 166 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 40 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 252 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 42 935 (+16) жителів області, продовжують лікування 3 313 людей, зокрема 152 дитини.





Усього зареєстровано 1 004 летальні випадки, нових – 4 (Полтава – 3; Лохвицький район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 94.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 190 (+28);

Кременчук – 6 007;

Горішні Плавні – 2 335;

Полтавський район – 2 019 (+11);

Миргород – 1 755 (+25);

Лубни – 1 497;

Лохвицький район – 1 403 (+16);

Зіньківський район – 1 075 (+7);

Карлівський район – 974;

Пирятинський район – 819 (+1);

Котелевський район – 796 (+2);

Новосанжарський район – 784;

Кременчуцький район – 730;

Глобинський район – 712;

Шишацький район – 650;

Диканський район – 648;

Миргородський район – 645 (+4);

Хорольський район – 624;

Гадяч – 592;

Кобеляцький район – 582;

Решетилівський район – 562;

Машівський район – 536;

Чутівський район – 523;

Семенівський район – 459;

Великобагачанський район – 437;

Гадяцький район – 380;

Козельщинський район – 366;

Лубенський район –348;

Оржицький район – 295;

Гребінківський район – 273;

Чорнухинський район – 236.





910 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 7 березня 2021 року в Україні.





Від початку кампанії щеплено 17 947 осіб, усі вони отримали 1 дозу.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 240 щеплень;

Закарпатська область – 10 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Київська область – 60 щеплень;

Луганська область – 180 щеплень;

Львівська область – 90 щеплень;

Одеська область – 40 щеплень;

Полтавська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 40 щеплень;

Харківська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 30 щеплень;

Чернівецька область – 20 щеплень;

Черкаська область – 40 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (240 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 180 щеплень), найменша – у Закарпатській області (324 щеплення).



