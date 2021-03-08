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Надзвичайні новини

Почалося: за минулу добу вогнеборці ліквідували 4 пожежі на відкритій території Полтавщини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 341

 

Горіло і в Рокитному під Кременчуком

За минулу добу вогнеборці ліквідували 4 пожежі на відкритій території: у Великобагачанському, Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах. Як повідомляє пресс-служба ДСНС Полтавщині, вогонь знищив 13,7 га сухої рослинності.


7 березня о 13.51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у с Рокитне Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить суха рослинність та очерет на загальній площі 4,5 га.


До гасіння залучалися 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.


Рятувальники звертаються до громадян з приводу обережного поводження з вогнем!


Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.


Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Пожежа
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