8 Марта и Хули: вот кто никогда не бежит в этот день за цветами

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 6 998

Они не знают, что такое ужин при свечах, ароматы от Шанель, дорогие подарки и праздничный переполох в цветочных магазинах. И тем более не слыхали про Интернет, модные гаджеты и лайки в соцсетях. Они до сих пор добывают себе еду рыбалкой и охотой. И да – 8 марта им не надо вставать спозаранку и бежать за букетом цветов. Они просто не в курсе, что такое Международный женский день. Кто они? Хули, Коги, Сентелийцы, Караваи… Кажется, это просто другие цивилизации, живущие в эру техпрогресса на одной планете с нами.

Хули: любовь в огороде

Такое близкое и знакомое нам слово на букву х имеет очень даже приличное значение. Так называется один из самых крупных папуасских народов. Хулийцев – 150 тысяч человек, это больше чем пол-Кременчуга. Они верят, что они все потомки от одного предка – Хули. Этот народ европейцы обнаружили только в 1934-м году. Хотя многие уверены, что все папуасы – людоеды, хули равнодушны к человечине. Они вообще больше питаются бататом и овощами. А мясо видят только по праздникам. Свиньи у них большая ценность, за которую покупают жен, да и вообще, определяют статус.





Например, чтобы купить жену, нужно иметь не менее 30 свиней. Так что закалывают их редко. Жен может быть несколько. Мужчины и женщины живут в разных домах. Все любовные сцены разыгрываются на территории жены, но не в доме, а на огороде. Когда она рожает ребенка, смотрит за ним до 5 лет. Дальше им занимается отец. 8 Марта женщинам тут может только сниться. Уже в 5 лет у мальчика социальный статус выше, чем у его мамы. Жен можно бить, а пахать на огороде им приходится не менее 10 часов.





Единственный отдых – в те самые женские дни (вот когда к представительницам прекрасного пола здесь приходит праздник). Но это является причиной, по которой женщин здесь считают «нечистыми». И чтобы избавить мальчика от этого материнского позора, во время полового созревания его изолируют от всех женщин. В это время 2–3 года он отращивает себе волосы. Потом их срезают и делают из них парик, который красят в невероятные цвета. Эти парики считаются чем-то ритуальным и очень важным для представителей народности, так что они являются их отличительной чертой. Х





ули контактируют с «белыми людьми», показательно устраивают пляски для туристов, хорошо поют. Многие уже неплохо выучили английский и вместо луков успели прикупить нормальное ружье.





Пираха: люди, которые не спят





В бразильских джунглях живут индейцы, которые не знают, что такое 8-часовой сон. И даже 2–3 часовой. Они дремлют урывками по 20–30 минут, потому что боятся змей и всяких ядовитых гадов. А еще считают, что сон их меняет – и в их теле появляются другие люди: «Те были гораздо меньше, не умели заниматься сексом и даже питались молоком из женских грудей. А потом те люди все куда-то делись, и теперь вместо них – я. И если я не буду подолгу спать, то, возможно, и не исчезну.





Обнаружив же, что я опять поменялся, я беру себе другое имя…». Пираха не раз и не два за жизнь меняют имена. Они считают, что младенец, ребенок, подросток, взрослый и старик, в теле которого они были – это всё разные люди.



Они опираются только на свой личный опыт и ощущения. Того, что они не видели сами или не слышат от очевидцев, для них не существует. Так что христианский миссионер Дэниэл Эверетт, который пришел нести слово Божье, потерпел неудачу. Пираха не могли понять, как он может так уверенно рассказывать о каком-то человеке, с которым не был лично знаком. Миссионер, кстати, пересмотрел некоторые свои взгляды, а также издал книгу о жизни в племени, в которой называл пираха самым счастливым народом на земле. У пираха нет понятия времени, истории, мифологии, четкого различия между единственным и множественным числом. На их языке «он» и «они» – одно слово. У них нет прилагательных, обозначающих цвет: его описывают только путем сравнения с другим объектом.





Коги: индейцы, спасающие мир





Индейцы Коги, которых называют потомками цивилизации Тайрона, истоки которой уходят во времена инков и ацтеков, живут в изоляции со времен испанского вторжения. Сейчас их около 20 тысяч и они обитают в горах Колумбии. Неожиданно для всех в 1990-м они вышли на контакт с внешним миром и пригласили к себе BBC. Они считают себя «старшими братьями», ответственными за поддержание баланса жизни на земле. И через телевизионщиков решили предупредить общество о потенциальной экологической катастрофе, которая постигнет планету, если люди будут продолжать обращаться с землей в том же духе. Они считают планету единым целым и уверены, что вред, наносимый в одной ее части, откликается повсюду. Фильм, снятый о них, назывался «Алуна». Этим словом индейцы называют правящие силы мира, «космический разум», в который они верят и с которым входят в контакт. Собственно, в их представлении коммуникация с этим «единым разумом» – это главная задача людей, которую они и выполняют.



На территорию обитания Коги наступает цивилизация, осушая лагуны для дальнейшего развития горнодобывающей промышленности. Индейцы пытаются этому противостоять, устраивая тихие мирные акции протеста вроде пешего хода.



Они носят почти белую одежду из хлопковой ткани, которую сами ткут. У всех мужчин длинные распущенные волосы. Их духовных лидеров, называемых Мамо, отличают интересные головные уборы конусообразной формы. Появление священного ребенка, который станет просветленным, предсказывается за два поколения. Когда ему исполняется четыре года, его вместе с родителями переводят высоко в горы в священные пещеры. Там он проводит время в окружении просветленных до 18 лет. При этом они не видят дневного света до своего совершеннолетия.





Сентилийцы: всегда угостят стрелой





На островке, затерявшемся где-то между Индией и Таиландом, живут ребята, встречающие градом стрел всех, кто пытается причалить к их берегу. Даже команде National Geographic досталось: руководитель группы получил стрелу в бедро, а два местных гида были убиты. Так что ведомостей о сентилийцах немного. Известно, что среди подарков, которые им все-таки переправили, большим спросом пользовались красные ведра. А вот зеленые не трогали. Свиней убили, но есть не стали – просто похоронили. Еще эти ребята отличаются живучестью: племя сумело выжить в страшном цунами 2004 года, унесшем жизни 300 тысяч жителей Индии, Шри-Ланки и Таиланда.





Караваи: жизнь на деревьях





Папуасы, живущие в непроходимых тропических джунглях Папуа-Новой Гвинеи, не так давно попробовали украинское сало, примеряли наши веночки и вышиванки. В гостях у бывших людоедов побывал украинский телеведущий Дмитрий Комаров, автор программы «Мир наизнанку». Караваи до сих пор живут на деревьях. Так они издавна защищались от набегов чужаков.





Банановые хижины раньше воздвигали очень высоко – и на отметке 40 метров над землей. Были случаи, когда люди падали и разбивались. Сейчас жилища строят ниже. Украшают дома костями съеденных животных. Взобраться в дом можно по тонкой бамбуковой лестнице, которую на ночь забирают. Вместе с ними в таком доме живут дикие свиньи, которых они не едят, а приручают и используют как ездовых пони. Детенышей диких кабанов женщины племени кормят своей грудью и каждый день забирают их наверх и спускают. Свиньи здесь вроде валюты. А особое лакомство у караваев – личинки сагового дерева – похожие на огромных жииииирных сочных грабаков.